Huomenna lauantaina luvassa on liikenteessä vuoronvaihto – ja tätä se tarkoittaa pääteillä 3,4 ja 5

Autot

Lauantaina luvassa on liikenteessä vuoronvaihto – ja tätä se tarkoittaa pääteillä 3,4 ja 5

Heinola-Kemi-välillä (valtatie 4), erityisesti Jyväskylä–Kemi-välillä etelään että pohjoiseen

Mikkeli–Varkaus-välillä (valtatie 5) niin ikään sekä etelään että pohjoiseen

Mikkeli–Heinola–Helsinki-välillä (valtatiet 3, 4 ja 5) etelään päin

https://www.is.fi/autot/art-2000006006531.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Traffic Management Finlandin mukaan ruuhkaa on luvassa jo tänään perjantaina 22.2. ainakin koko Heinola–Kemi-välillä valtatiellä 4 ja Heinola–Varkaus-välillä valtatiellä 5, joista kummallakin liikkuu ennusteiden mukaan selvästi tavanomaista enemmän autoa sekä etelän että pohjoisen suuntiin.Liikennettä on odotettavissa normaalia enemmän myös huomenna lauantaina 23.2., jolloin maamme pääteillä korostuvat seuraavat ruuhkavälit:Liikenne-ennusteiden mukaan liikenne vilkastuu pääsääntöisesti lauantaina puolesta päivästä alkaen (pohjoisessa jo aamusta alkaen) ja jatkuu vilkkaana pitkälle iltapäivään.Sunnuntai 24.2. on puolestaan vilkas päivä etelään päin suuntautuvassa liikenteessä, Traffic Management Finlandin tiedot jatkavat.Jyväskylän pohjoispuolella liikennemäärät jäävät kuitenkin tuolloin alhaisemmiksi kuin lauantaina, mutta etelämpänä päivä on jo viikonlopun vilkasliikenteisin. Ruuhkaisimmat sunnuntaitunnit koetaan sunnuntailiikenteessä iltapäivän ja alkuillan aikana.Hiihtolomien viimeisenä viikonloppuna eli 8.-10.3 (jolloin alkaa pohjoissuomalaisten lomavuoro) liikenne on puolestaan vilkasta erityisesti Oulu-Kemi-Rovaniemi (Vt 4) välillä sekä Oulu-Kuusamo (vt 20) välillä.