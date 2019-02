Autot

Voisitko kuvitella vuokraavasi suksiboksin? Tässä on päivähinta juuri nyt





Suosittua Tori.fi -myyntipalstaa selailemalla selviää varsin nopeasti, että boksien markkinavuokrat pyörivät edelleenkin tyypillisesti noin 30-50 eurossa per viikko.Halvimmillaan boksin saattaa saada päivälainaan muutamalla eurolla ja kalleimmillaan viikkovuokrat hipovat jopa satasta.Boksia vuokrattaessa kannattaa tarkistaa ainakin sen mittojen sopivuus omaan kuljetustarpeeseen sekä luonnollisesti laatikon kiinnitettävyys tarkoitukseen varatun auton kattotelineisiin.Suksista pisimmän kuljetuslaatikon vaativat murtomaasukset, kun taas laskettelusukset kulkevat perille huomattavasti lyhemmässäkin laatikossa.Nimestään huolimatta niin sanotut suksiboksit käyvät mainosti myös muidenkin kuin vain talviurheiluvarusteiden kuljetukseen, kunhan kuljetettava omaisuus on kevyttä ja se on kiinnitetty paikalleen asianmukaisilla kiristyshihnoilla. Raskaiden tavaroiden paikka ei koskaan ole suksiboksissa vaan auton tavara- tai jalkatilassa.Kuljetuslaatikon ja kattotelineiden välisen kiinnityksen osalta turvallisinta on suorittaa kyseinen toimenpide yhdessä vuokraboksin ominaisuudet tuntevan henkilön kuten vuokraajan kanssa.Suksien ja sauvojen kanssa heiluessa kannattaa olla myös varovainen auton maalipinnan suhteen. Terävällä sauvankärjellä kun voi kerralla hieraista auton kylkeen helposti jopa tonnitolkulla maalaus- ja korjauslaskua.