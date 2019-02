Autot

Tulevaa tieliikennelakia joudutaan jo muokkaamaan – edelliset pykälät eivät ehtineet edes voimaan

Uuden tieliikennelain hyväksymisen jälkeen muualla lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia jotka edellyttävät täsmennyksiä nyt myös tieliikennelakiin, liikenne- ja viestintäministeriö tiedottaa.Käytännössä mainitut lainsäädäntömuutokset liittyvät muun muassa ministeriön hallinnonalan virastouudistukseen, mikä tarkoittaa esimerkiksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sekä väylävirasto Väylän toimivaltuuksiin liittyviä muutoksia.Osa esitetyistä lisäyksistä ja muutoksista on lainsäädäntöteknisiä. Tällaisia ovat muun muassa kevytautoon ja HCT-ajoneuvoyhdistelmiin liittyvien säädösten siirtäminen valtioneuvoston asetuksista lainsäädäntöön.Uusi tieliikennelaki on jo hyväksytty ja se tulee voimaan 1.6.2020. Myös tieliikennelain seuraavaksi esitettävien täydennysten on tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan.