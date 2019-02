IS-koeajo: Monikäyttöinen, hitaasti latautuva ja kiihtyvä Renault Kangoo Z.E. soveltuu lähinnä erikoistarkoituksiin

Autot

Monikäyttöinen, hitaasti latautuva ja kiihtyvä Renault Kangoo Z.E. soveltuu lähinnä erikoistarkoituksiin

Jos automaailmasta alkaa hakea sitä kaikkein järkevintä ja monikäyttöisintä korimallia (unohtaen samalla ulkonäön ja muut turhuudet), on niin sanottu pakettiautomainen tila-auto taatusti yksi ennakkosuosikeista.Sellainen on myös Renaultin tuttu Kangoo, jonka saa nykyään yhtä aikaa sekä täyssähkökäyttöisenä että myös täydellä viiden hengen kuljetuskapasiteetilla varustettuna.Olisiko siis tästä autosta esimerkiksi tilaa ja monikäyttöisyyttä tarvitsevan edelläkävijäperheen taloudelliseksi yleisautoksi? No, suoraan sanottuna ilman suuria kompromisseja ei.Ensinnäkin koostaan ja tavarankuljetuskyvyistään huolimatta sähkö-Kangoon ajoakku on kaikkiaan pienehkö, vain 33 kilowattitunnin suuruinen.Koeajoon osuneissa niin sanotuissa kunnon talvikeleissä tämä tarkoittaa sitä, että kertalatauksella auton toimintamatka asettuu hieman käyttötavasta riippuen vain reiluun sataan kilometriin.Sinänsä tämä luku ehkä riittäisi yllättävän monellekin käyttäjälle, mikäli vain autoa saisi ladattua tarvittaessa myös nopeasti, esimerkiksi kauppareissujen yhteydessä. Kangoon sisäinen laturi ei kuitenkaan tue pikalatausta, joten homma jää pitkälti haaveeksi.Tavallista 10 ampeerin kotitöpseliä paljon puhdikkaammalla marketin ilmaislaturillakin Kangoota joutuu helposti seisottamaan useampia tunteja, mikäli mielii saada ladattua autoon vähintään muutamia kymmeniä kilometrejä lisämatkaa. Se on aivan liikaa yhdellekään pidemmälle kertamatkalle.Hidas ladattavuus (jota Renault perustelee auton yrityskäytöllä) on sen verran iso sudenkuoppa, ettei siinä juuri auta edes kesäkeli, jolloin Kangoo Z.E.:llä saavutettava kerta-ajomatka noussee noin pariin sataan kilometriin.Käytännössä sähkö-Kangoo sopii siis lähinnä sellaiseen käyttöön, jossa päivittäiset ajomatkat koostuvat pienestä taajamapyörityksestä, jonka jälkeen auto saa rauhassa seistä latauksessa ainakin yön yli. Tietyille yritystoimijoille kuten kotipalvelulle tämä saattaa sopiakin, mutta yksityiskäyttäjän kannalta ominaisuus on suorastaan harmillinen.Moneen taipuvien reilujen tilojensa puolesta Kangoo nimittäin sopisi mainiosti myös hieman monipuolisempiinkin toimiin, kuten nyt vaikkapa mainittuun perhekäyttöön.Kaikkiaan auton lataus- ja toimintamatkarajoitteet nousevat yhdessä niin suuriksi, että ne jättävät varjoonsa Kangoo Z.E.:n melkein kaikki muut koeajossa havaittavissa olevat nyanssit – niin plussat kuin puutteetkin.Ajoltaan Kangoo on joka tapauksessa ulkonäkönsä mukainen, eli taajama-arkeen riittävä ja helppoutta korostava, mutta ohituksissa ja maantienopeuksissa luvalla sanoen aika puhditon. Ei tietenkään niin paljoa etteikö liikenteessä nyt jotenkin pärjäisi, mutta kuitenkin.Osin suppeahkojen tietoviihdelaitteistojen ja ajotietokoneen käytettävyys on lisäksi nykymittapuulla vanhanaikaista ja hieman kömpelöäkin.Myös hintaeroa sähköversiolla on vastaavaan diesel-Kangooseen vielä aivan liikaa, eli varusteetkin huomioiden luokkaa reilut 7000 euroa. Se on jo sen verran paljon, etteivät halvat käyttökustannuksetkaan riitä kuittaamaan moista pois alle 100 000 kilometrin.Näillä eväillä takapenkillisenkin sähkö-Kangoon ensikäyttäjiksi valikoitunevat ainakin toistaiseksi (eli ilman sähköautotukiaisia) lähinnä sellaiset yritykset, joiden menestys liittyy erilaisiin kuljetushankintojen kilpailutuksiin ja riippuu niissä niin sanottujen laskennallisten nollapäästöjen tuomista lisäpisteistä.