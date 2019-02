Autot

IS:n koeajossa aiempaa tehokkaammalla sähkökoneella varustettu Renault Zoe – kiihtyy vihdoinkin kunnolla!





Sähköautoista puhuttaessa keskustelu kääntyy useimmiten ainakin jossain vaiheessa akkuun, eikä syyttä. Akkuihin auton etenemisen voimavarastona kun liittyy vielä paljon kysymyksiä ja ennakkoluuloja. Kiihkeän keskustelun alla tapahtuu kuitenkin paljon muutakin, aina itse sähkömoottorista alkaen.Esimerkkinä edellisestä käy mainiosti Renault’n tuttu sähköauto Zoe, jonka keulalle on ilmestynyt uusi ”iso” sähkökone. Hyvä kysymys kuuluu tietenkin miksi, sillä kaupunkiajossa aiempaa 90-hevosvoiman sähkömyllyäkin saattoi hetkittäin kuvailla suorastaan sähäkäksi.Vastaus kysymykseen löytyy tietysti Suomessa oleellisista maantieominaisuuksista, kuten esimerkiksi ohituskiihtyvyydestä, joille reiluun sataan heppaan nousseet tehot tekevät yksinomaan hyvää.Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että siinä missä edellismallisen Zoen ohittelupuhti loppui noin kahdeksassakympissä, löytyy uuden moottoriversion vastaava raja nyt suunnilleen moottoritienopeuksista.Ja sehän riittää meikäläisiin oloihin jo enemmän kuin mainiosti.Eikä voi sanoa, etteikö teholisäys olisi tehnyt hyvää myös kaupunkiajamiselle, sillä liikennevaloista lähdettäessä aiempaa tehokkaampi Zoe tuntuu parhaimmillaan jo ihan aidosti sporttiselta. Kaupan päälle voi laskea myös sen, että lisääntynyt kiihtyvyys on sähköautolle ominaiseen tapaan myös täysin saumatonta.Taajamanopeuksista eteenpäin Zoe R110:n urheilullisuus toki laimenee, mutta kokonaisuus pysyy silti – kuten aiemmin jo todettua – aivan asiallisella perheautomaisella tasolla.Ainoa harmi on, että entistä paremmat menohalut nostavat hieman paradoksaalisesti entistä vahvemmin esiin myös Zoen ajettavuuteen liittyviä tuttuja, joskin pääsääntöisesti onneksi pieniä puutteita.Esimerkkinä auton ranskalaistyyppinen ohjaustuntuma on meikäläisiin loskakeleihin turhan ohut, minkä lisäksi myös asvaltin melu ja jääkokkareiden rahina kaikuvat paikoin häiritsevästi läpi. Lumipinnalla esiin nousee myös pikkuautomaisesti keikkuva alusta.Isomman koneen voimavarojen ahkera käyttäminen vaikuttaa toki kulutukseen ja sitä kautta täydellä akulla saavutettavaan toimintamatkaan, mutta vain hieman.Edellä mainituista jälkimmäinen asettuu talviajossa ja ilman mukavuudessa säästämistä hieman vajaaseen pariinsataan kilometriin, mitä voi pitää useimpiin ajotarpeisiin riittävänä – varsinkin kun autossa on suorastaan Tesla-tasoiseksi eli varsin nopeaksi kuvailtava sisäinen ajoakkulaturi.Hieman pidemmällä keväällä, kun ajovastukset ja lämmitystarve laskevat, Zoen toimintamatkan voinee odotella pyörivän käytännössä vajaan kolmensadan kilometrin lukemissa.Kaikkiaan Renault Zoesta voi todeta sen edustavan uusista sähköautoista tämän hetken ehkä parasta hinta-toimintamatkasuhdetta. Luonnollisesti paketissa on puutteensa, mutta siitäkin huolimatta voi sanoa, että jos Zoe olisi vielä joitakin tonneja nykyistä halvempi, saattaisi sen myynti varsinkin isompimoottorisena mallina suorastaan räjähtää.Harmi vain, että vastaavilla tiloilla ja ominaisuuksilla varustettu vastaava uusi bensa-auto on yhä karkeasti melkein kymppitonnin hintavampi. Niin suurta eroa ei kovin äkkiä kuoleta edes Zoen varsin edullisilla käyttökustannuksilla. Eri asia on, jos tuosta erosta häviäisi huomenna, sanotaanko nyt vaikka puolet.