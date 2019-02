Autot

Tieliikenteen tarkkailijalta tuli nyt tärkeä ohje

Etelä-Suomen talvilomalaisten menoliikenne on alkanut rauhallisesti ja ruuhkilta on vältytty, kertoo tieliikennekeskus ITM Finland.Helsingin ulosmenoteillä on ollut perjantaina iltapäivällä jopa hieman vähemmän liikennettä kuin normaalisti. Tieliikennepäivystäjä arvioi, että moni Etelä-Suomen lomalainen on lähtenyt ajoissa tien päälle. Eniten liikennettä on Kolmostiellä pohjoisen suuntaan, mutta tilanne ei poikkea tavallisesta perjantai-iltapäivästä.Myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella liikenne on perjantai-iltapäivänä sujuvaa. Onnettomuuksilta on tähän mennessä vältytty.ITM Finland arvioi, että Nelostien ja Viitostien eteläosassa liikennehuippu olisi iltapäivällä neljän jälkeen, pohjoisemmassa joitakin tunteja myöhemmin.Ajokeli on etelässä hyvä. Tieliikennepäivystäjä kehottaa autoilijoita varaamaan riittävästi lasinpesunestettä, koska teillä on paljon sulamisvettä.– Kura lentää, sanoo tieliikennepäivystäjä Ville Varjonen.Myös lauantain ennakoidaan olevan tavanomaista vilkkaampi päivä Nelostiellä Helsingistä Kemiin saakka sekä Viitostiellä Heinolasta Varkauteen.Loman alku vilkastuttaa lentoliikenteen ja vaikuttanee myös lentojen täsmällisyyteen, ennustaa lentomatkustajia korvausasioissa auttava AirHelp. Esimerkiksi viime vuonna Etelä-Suomen talvilomaviikkoa edeltävänä perjantaina Helsinki-Vantaan lentokentän 240 lennosta noin kolmasosa oli 15 minuutista kolmeen tuntiin myöhässä, AirHelp kertoo.