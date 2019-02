Autot

Volkswagen tuo perheautoluokkaan uutta vauhtia – näin kilpa-ajajalegenda vie sitä radalla

Kyseessä on 2017 markkinoille tulleen T-Rocin suorituskykyinen versio T-Roc R.T-Roc kuuluu kompaktien crossover-autojen kokoluokkaan. Lanseerauksen jälkeen T-Rocia on myyty maailmanlaajuisesti noin 200 000 kappaletta.Volkswagen kertoo ennakkotietona, että T-Roc R:n urheilulliset ominaisuudet korostuvat sekä ulkomuodoissa että sisätiloissa. Moottorina on kaksilitrainen, nelisylinterin pata – sama kuin Golf R -mallissa. Nopeudesta kertoo julkisuudessa liikkunut tieto, jonka mukaan auto liikahtaa 0-100 km/ -vauhtiin 6,2 sekunnissa.Volkswagen R kehitti ja testasi uutta T-Roc R:ää muun muassa Nürburgringin radalla.Geneven autonäyttely avautuu maaliskuun toisella viikolla.