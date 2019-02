Koeajo: Kaksoiskytkinvaihteisto lisää kaikin puolin pirteän Kia Stonicin vetovoimaa

Autot

Kaksoiskytkinvaihteisto lisää kaikin puolin pirteän Kia Stonicin vetovoimaa





Ajoin vuosi sitten tuolloin vastikään markkinoille tulleella, käsivaihteisella Kia Stonicilla lumipyryssä. Silloin tuli tökkivässä liikenteessä kaipailtua automaattilaatikkoa ja samalla pohdittua, miten mahtaa uusi automalli pärjätä kovassa puristuksessa, jossa paineen luovat muun muassa Kian omat SUV-/Crossover-mallit Niro ja Soul sekä muista merkeistä esimerkiksi Seat Arona, Citroën C3 Aircross, Renault Captur, Opel Crossland X ja Hyundai Kona.Eipä markkinatilanne ole tuosta ainakaan helpottunut vuoden aikana.Stonic jäi Suomessa viime vuonna Top 30 -myyntitilaston ulkopuolelle. Maahantuojan mukaan Stoniceja luovutettiin asiakkaille 633 kappaletta. Enemmänkin kuulemma olisi mennyt, jos kaupattavaa olisi riittänyt.Ehkäpä myös osa potentiaalisista asiakkaista jäi odottelemaan automaattivaihteista Stonicia.Nyt sellainen on tarjolla. Seitsemänvaihteisella DCT-kaksoiskytkinautomaattilaatikolla varustetun Stonicin saa yksilitraisen bensiinimoottorin pariksi. Varustetason voi valita viidestä eri viidestä vaihtoehdosta. Koeajossa ollutta EX Design -versiota oli ryyditetty liki tonnin arvoisella, lähinnä ulkonäköä korostavalla Premium Packilla.Kaksoiskytkinvaihteiston toiminta kuvastaa hyvin Stonicin yleistä olemusta: auton käsittely on kaikin puolin vaivatonta. Se ei ärsytä, mutta ei se tarjoa myöskään wau-efektejä.Enimmäkseen kaupunkiolosuhteissa ajettujen kilometrien aikana kolmisylinterisen, yksilitraisen moottorin ja automaatin luoma voimalinja toimi moitteitta.Kun 120 hevosvoimaa kehittävällä autolla käytiin maantiellä, voimantuotto tuntui loogiselta, mutta ohjaukseen alkoi kaivata enemmän tuntoa.Hyväntahtoisesti pörisevä turbomoottori tuntui koko ajan pirteältä ja polttoaineen kulutuksen perusteella taloudelliselta. Kinosten keskellä, kipakassa pakkassäässä kulutus pysyi yllättävän lähellä ilmoitettua keskikulutusta.Kia Rion pohjarakenteen päälle rakennettu Stonic hyötyy hiukan korotetusta maavarastaan varsinkin talvikeleillä. Se voi olla yksi syy maksaa enemmän autostaan. Toinen on tietenkin hiukan korkeampi istuma-asento. Kolmas syy hypähtää crossoverin ohjaimiin lienee joillekin muodinmukaisuus.Korotettu maavara ei tietenkään tuo sisätiloihin väljyyttä. Etuistuimilla auton kompakti koko ei häiritse, mutta tavaratilan ja takapenkin keskivertoja jalka- sekä sivuttaistiloja myöten Stonic paljastuu juuri niin pieneksi autoksi kuin suunnilleen nelimetriset autot ovat.Siksi pitkän takuun ja Kian koko ajan petraantuvan maineen myötä mahdollinen asiakas saattaakin tässä vaiheessa kääntää katseensa uuteen, saman merkin tilavampaan Ceed Sportswagoniin – vaikkei se olekaan katumaasturin kaltainen auto.Kari Ylänne