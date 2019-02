Koeajo: Läpi lumen ja sohjon – Hyundain iso katumaasturi ei jää hankeen ja on muutenkin miellyttävä kokonaisuus

Autot

Läpi lumen ja sohjon – Hyundain iso katumaasturi ei jää hankeen ja on muutenkin miellyttävä kokonaisuus





Koeajo osui talven lumisimpaan viikkoon Etelä-Suomessa. Siinä missä, auraamattomalla pysäköintialueella kahden piipahduksen aikana pohjastaan kiinni jääneet kaksi takavetoista ja yksi etuvetoinen henkilöauto tarvitsivat lapiointi- ja työntöapua, nelivetoinen Santa Fe 18,5 senttimetrin maavaralla liikahti ajotielle kuin New Mexicon paahtuneessa vuorierämaassa.Kyseessä on Hyundai Santa Fen neljännen sukupolven edustaja. Sukunäköä ei ole häivytetty, vaikka mittasuhteet ovat kasvaneet edellisestä polvesta. Auto on isokokoinen. Pituutta löytyy liki 4,8 metriä, eivätkä muodot luo mitenkään todellisuutta kutistavaa mielikuvaa.Moottorivaihtoehtoja on tarjolla vain yksi, 200-hevosvoimainen, 2,2-litrainen diesel. Sitä tahdittaa uusi kahdeksanvaihteinen automaatti.Nelivedon lisäksi on mahdollista valita edullisempi, etuvetoinen malli. Hinnan erolla voi dieseliä ostaa pitkät tovit. Halvin etuvetoinen versio maksaa 49 900 euroa – eli lähemmäs kymmenentuhatta euroa nelivetoa vähemmän.Ero tuntuu lähes käsittämättömältä CO2-päästö­eroista huolimatta.Kun auto on suunniteltu seitsemälle matkustajalle, sekä keski- että kolmosrivillä on harvoin runsaasti tilaa. Nyt on toisin, sillä Santa Fessä varsinkin keskisohvan reunoille istuvat voivat nauttia olostaan, sillä penkki siirtyy liukumekanismin ansiosta hyvinkin taakse, ja toisaalta eteenpäin liu’utettaessa paikoille kuusi ja seitsemän on helpompi siirtyä. Lisäiloa tuo myös keskirivin selkänojan kallistussäätö.Tavaratilan pohjasta esiin nostettavat istuimet eivät ole koskaan aikuisia varten – toisin kuin taaimmaiset istuimet muodista poistuneissa oikeissa tila-autoissa.Etupenkin nahkaistuimet ovat ergonomialtaan ja materiaaliltaan hyvin miellyttävät. Kojelaudan yleisilme on edellisen sukupolven malliin verrattuna petraantunut. Leijuvaan kosketusnäyttöön ilmestyvä informaatio helpottaa elämää, mutta monen eurooppalaisen verrokin rinnalla nyt on turha puhua mistään premium-kokemuksesta. Semidigitaalisessa mittaristossa tapahtuu vähemmän kuin ensisilmäyksellä voisi odottaa; sisällön muunneltavuus jää vähäiseksi.Kuljettajaa avustavien järjestelmien kirjo on laaja. Vaikka auto on suuri, esimerkiksi parkkiluolissa löytyy iso apu 360-asteisesta kamerajärjestelmästä. Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä autojen, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tunnistuksella, kaistavahti ja -avustin sekä katvealueen varoitusjärjestelmä kuuluvat vakiovarusteisiin.Mukavuutta varsinkin viileällä säällä lisää se, että automaattinen ilmastointijärjestelmä kytkee omatoimisesti istuin- ja ohjauspyörän lämmityksen päälle olosuhteiden niin vaatiessa.Maantiellä Hyundain ja Kian yhteisiin ratkaisuihin perustuva kaistavahdin ja -avustimen krouvi (poiskytkettävissä oleva) palvelu ei miellytä edelleenkään. Siksi tuntuisi jopa turhalta maksaa ominaisuuksista, vaikka onhan niissä oma, liikenneturvallisuuteen liittyvä pointtinsa.Tasaisessa ajossa Santa Festä paljastuu etenemisen mukavuus, äänettömyys ja vakaus.Ohjauksen pienoinen tunnottomuus ei jää vaivaamaan, mutta moottorin start & stop -toiminto reagoi liikkeellelähdöissä automaailman nykystandardeilla harmillisen viipyilevästi.Kokonaisuudessaan ison auton puutteet tuntuvat pieniltä.