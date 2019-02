Tiesitkö tämän autosi ruostesuojauksen ehdoista? Yleisen syyn vuoksi takuu ei korvaakaan vaurioita

Autot

Yleisen syyn vuoksi takuu ei korvaakaan vaurioita – tiesitkö tämän autosi ruostesuojauksen ehdoista?

Mitä takuun ylläpitäminen edellyttää?

Ruotsalaiset asian äärellä jo pitkään

Ruostumattomuustakuut kuitenkin lähes poikkeuksetta edellyttävät, että auton ruostuminen on alkanut rakenteiden sisältäpäin. Näin ollen suojaus esimerkiksi alustassa on tärkeässä roolissa juuri ulkopuolelta suoritettuna.Osa alustan rakenteiden ja komponenttien mittavasta ruosteesta voi johtaa auton määräaikaiskatsastuksessa hylkäämiseen ja siten suuriinkin korjauskustannuksiin. Kaikkia alustan osia ei edes saa korjata hitsaamalla, vaan ne on vaihdettava uusiin.Usein ruostumisen syynä on nimen omaa jokin ulkoinen seikka, esimerkiksi kivi on rikkonut auton maalipinnan tai suojauksen, jolloin vesi pääsee auton koriin. Tällöin takuunantaja ei sitten vastaakaan tulevista korjauskuluista. Näkemyserot ruostumisen syistä johtavat usein kuluttaja-asiamiehen pakeille, joka antaa riita-asioissa suosituksia erimielisyyksien ratkaisemiseksi.Esimerkkinä riita-asiasta toimii aito tapaus, jossa maahantuojan mukaan ruosteinen auto olisi pitänyt viedä nimen omaa maahantuojan osoittamaan korjaamoon. Uutena ostetussa autossa ilmeni ruostevaurioita yhdeksän vuoden jälkeen. Maahantuoja korjasi auton konepellin ja oikean takaoven voimassa olevan puhkiruostumattomuustakuun puitteissa.Vasen takaovi oli kuitenkin uusittava kokonaan. Maahantuoja oli tarjonnut ovea uusittavaksi merkkikorjaamollaan 117 eurolla. Kuluttaja korjautti oven kuitenkin toisaalla, jolloin maahantuojan mukaan auton huoltoa oli laiminlyöty ja korjaukset tehty muualla kuin maahantuojan osoittamalla korjaamolla. Auton omistaja oli asiassa eri mieltä.Ruostevauriot olivat aiheutuneet maalipinnan ja auton korin puutteellisesta kestävyydestä. Koritakuun ehdoissa ei mainittu huoltoja koskevia vaatimuksia, eikä auton huolto-ohjelmaan sisältynyt korin tai maalipinnan kunnon tarkastuksia. Siten huoltojen laiminlyönnillä ei olisi ollut asiassa merkitystä vaurion kannalta.Maahantuoja ei pystynyt myöskään osoittamaan, että auton maalipintojen puhdistaminen tai korin hoito muuten olisi laiminlyöty. Vaurioiden ei osoitettu olevan kuluttajan aiheuttamia. Maahantuojan korjausvastuun määrää rajoitti kuitenkin se, että kuluttaja oli vienyt auton korjattavaksi muualle kuin maahantuojan osoittamaan korjaamoon.Kuluttajariitalautakunta suositti 1 100 euron vahingonkorvausta.Korjauskustannukset olivat olleet 1 369 euroa.Pohjoismaissa, joissa haasteelliset keliolosuhteet rasittavat autojen koria ja alustaa tavallista ankarammin, on ruotsalainen Vi Bilägare -media tutkinut autojen ruostesuojauksen tasoa ja ruostumisherkkyyttä todennäköisesti kattavimmin, jo vuosikymmenten ajan.Toisin kuin jotkut lukijat ovat virheellisesti ehkä ymmärtäneet, ruotsalaismedian nimestä huolimatta kyseiset ruostesuojauksen tason arviointitutkimukset suorittaa ruostesuojaukseen erikoistunut sikäläinen yritys, Rostskyddsmetoder Ab, eivätkä median lukijat. Rostskyddsmetoder Ab on toiminut alalla jo vuodesta 1977, eli yli 40 vuoden ajan.Viime vuonna Vi Bilägare testautti 39 eri uuden automallin ruostesuojauksen tason.