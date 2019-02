Autot

Volkswagen avasi suunnitelmiaan: Autot kulkevat tulevaisuudessa muullakin kuin sähköllä

Puhtaaampi polttomoottori

Volkswagenin lähivuosien voimakkaasta sähköistymiseen panostamisesta on tiedetty jo parin vuoden ajan, ja sähkökäyttöisten teknologioiden skaalautuminen avaa muillekin autonvalmistajille uusia mahdollisuuksia.Muutakin kehitystä on silti näköpiirissä, ja Volkswagen seuraa kaikkia hiilioksidineutraaliin liikkuvuuteen johtavia polkuja. Nykyisten voimalinjojen järjestelmällisen kehitystyön lisäksi mallistoon lisätään vaihtoehtoisia teknologioita. Yhtenä tärkeimmistä nähdään kaasun käyttäminen polttoaineena.Kaasuteknologiaa edistetään muutenkin kuin teknisin ratkaisuin. Volkswagen keskustelee intensiivisesti muiden markkinaosapuolten ja poliittisten toimijoiden kanssa. Yhteistyössä energia-alan toimijoiden, kaasuteollisuuden, muiden OEM-valmistajien ja ministeriöiden kanssa edistetään kaasun tunnettuutta ja houkuttelevuutta polttoaineena.Suomessa Volkswagen-henkilöautomallistossa maa- ja biokaasuautoja on ollut myynnissä vuodesta 2009 alkaen, sekä Volkswagen-hyötyautomallistossa vuodesta 2007. Tällä hetkellä Volkswagen-mallistossa on kaasuversio kuudesta mallista. Ne ovat up!, Golf, Golf Variant, Caddy ja Caddy Maxi sekä Polo, joka saapuu mallistoon tässä kuussa.Kaasumoottori tuottaa 25 prosenttia vähemmän CO2-päästöjä kuin tavallinen bensiinipolttomoottori. Lisäksi maa- ja biokaasu palaa puhtaammin ja päästää merkittävästi vähemmän typen oksidi- (NOx) ja pienhiukkaspäästöjä. Maakaasun palaessa ei synny pölyä, nokea eikä raskasmetalli- tai rikkipäästöjä. Konkreettisena etuna esimerkiksi dieselmoottoriin verrattuna on myös se, ettei kaasumoottori tarvitse monimutkaista ja kallista päästöpuhdistustekniikkaa avukseen.Volkswagen on uusinut kaasukäyttöiset mallinsa ja lisännyt kolmannen kaasusäiliön Polo TGI:hin ja Golf TGI:hin. Uudistus mahdollistaa pidemmät toimintamatkat maa- tai biokaasulla.Volkswagenin 1,4 TGI-moottorin korvaava uusi 1,5-litrainen, nelisylinterinen turboahdettu TGI-maakaasumoottori perustuu samankokoiseen TSI-bensiinimoottoriin. Kaasumoottorin suorituskyky ja palamisprosessin taloudellisuus on toteutettu yhdistämällä korkea puristussuhde, start-stop-järjestelmä, viimeisimmän sukupolven muuttuvageometrinen VTG-turboahdin sekä Miller-työkierto.Autot on suunniteltu toimimaan ensisijaisesti kaasulla, joten ne käyttävät aina ensin maa- ja biokaasun, ja kaasun loppuessa järjestelmä vaihtaa automaattisesti bensiinikäytölle. Alle -10 celsiusasteen lämpötilassa ja kaasutankkauksen jälkeen autoa käynnistettäessä moottori käy aina hetken bensiinillä.