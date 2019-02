Autot

Nykyautoissa vaanii talvinen sakkoansa – ja tältä se näyttää Volvon V60-mallissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nopeasti syttyvät, kirkkaat ja energiatehokkaat ledit ovat löytäneet viime vuosina tehokkaasti tiensä myös autojen takavaloihin. Kulutustalkoissa auttavissa led-valoissa on kuitenkin varjopuolensa, joista yksi nousee esille erityisesti lumikelissä.Led-polttimon tuottama hukkalämpö on nimittäin niin vähäistä, ettei se riitä sulattamaan takavaloihin talvikeleillä kerääntyvää lunta.Silloin paras apu löytyy paitsi valojen säännöllisestä puhdistamisesta, myös takasumuvalosta. Käytännössä sumuvaloa voi siis olla syytä käyttää myös päiväsaikaan, jos tien pinta on luminen.Tavallista punaista takavaloa kirkkaampi sumuvalo näkyy yleensä jollain tavalla myös perään kertyneen lumen läpi, vaikka itse lumi ei sumuvalon päältä sulaisikaan.Joissain led-takavaloin varustetuissa automalleissa (kuten tietyissä Volvoissa) takasumuvalon polttimo on saatettu parhaimmillaan jättää vielä perinteisesti lämpeneväksi eli hehkulankamalliseksi.Silloinkin on tosin syytä muistaa, että takasumuvalosta – olkoot se sitten hehkulankamallia tai ei – on hyötyä ainoastaan silloin, kun kuljettaja muistaa kyseistä valoa aktiivisesti käyttää.Teoriassa poliisi voi antaa umpeen muurautuneista rekisterikilvestä ja takavaloista myös sakot, mutta suurin sudenkuoppa piilee silti turvallisuudessa. Peräänajon riski on pöllyävällä lumitiellä nimittäin aina todellinen, eikä asiaa helpota taatusti yhtään, mikäli edessä ajava naamioituu käytännössä näkymättömäksi.