Autot

Video: Rekka pyrkii väkisin ohi – ”kyl koht sattuu jotain, kiilaa tossa...”

Vaarallinen tilanne sattui viime perjantaina Etelä-Suomessa. Videon lähettäjä kuvaili ohitusta törkeäksi vallitsevaan ajosäähän nähden. Näkyvyys ei ollut läheskään paras mahdollinen. Lämpötila oli nollan tuntumassa. Taivaalta tuli märkää ja tienpinta oli siksi kostea.– Kyseinen tie on väliltä Lappeenranta-Lahti, jossa on leveäkaista, ja jossa ei kesäisinkään välttämättä noin uskalla ohittaa. Meidän yrityksessä kuljetaan vuodessa noin neljä kuukautta viikon välein kyseistä tietä, ja tämä on ollut hurjin ohitus tähän mennessä.Ajoneuvoyhdistelmän eli kansankielessä rekka-auton edessä kulkeva ajoneuvo ajaa oikeaoppisesta leveäkaistatien oikeassa reunassa, mutta ohitustilaa näyttää videon perusteella olevan silti niukasti.Leveäkaistatie on yksiajoratainen tie, jonka ajokaistat ovat normaalia leveämmät. Tavallisesti 3,5–4 metriä leveän ajokaistan sijasta leveäkaistatiellä voi olla esimerkiksi 5,5 metriä leveät ajokaistat. Silti raskas ajokalusto mahtuu huonosti ohittamaan toisen ajoneuvon ylittämättä tien keskikohtaa.– Tätä kyseistä videota ennen samainen auto oli ollut ihan takapuskurissa kiinni ja tyytti pohjassa, videon Ilta-Sanomille lähettänyt henkilö kertoi.