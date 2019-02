Autot

Jos päästöt ja säästöt kiinnostavat, yksi autoryhmä nousee nyt erityisesti esille





Sähkön taloudellisuus ajoneuvojen voimanlähteenä paljastuu vasta tarkasteltaessa autojen elinkaarta kokonaisuudessaan. Tällöin huomataan, että jo tällä hetkellä plug-in- eli pistokehybridien (PHEV) ympäristötase on positiivinen CO2-päästöjen osalta. Suuremmasta valmistuksenaikaisesta kuormituksesta huolimatta pistokehybridi kykenee koko elinkaarensa aikana välttämään suuren osan CO2-päästöistä, ja pääsee parhaimmillaan noin 45 prosentin kokonaispäästöihin perinteisiin voimanlähteisiin verrattuna.Näin ollen valmistuksen aiheuttamien suurempien hiilidioksidipäästöjen aiheuttama investointi kompensoituu käytössä reilusti. Sama ilmiö toistuu myös täyssähköautojen kohdalla. Säästöjen toteutuminen edellyttää tietenkin myös auton lataamista säännöllisesti. Sähköllä ajaminen on myös edullisempaa kuin esimerkiksi bensiinillä tai dieselillä.Pistokehybridirintamaan liittyy yhä vahvemmin myös Mercedes-Benz. Kolmannen sukupolven pistokehybridien esittely on seuraava askel saksalaismerkin mallien sähköistymisessä. Pistokehybridit tarjoavat kaksi maailmaa: kaupungissa autoilla voidaan ajaa pelkällä sähköllä, kun taas pitkillä ajomatkoilla polttomoottorin pitkä toimintamatka pääsee oikeuksiinsa – vaikkakin on syytä muistaa, että myös täyssähköautojen parhaimmiston kantamat ovat jo 400– 500 kilometrin haarukassa.Pistokehybridiautot ovat kaiken kaikkiaan aiempaa tehotaloudellisempia, koska ne ottavat ajon aikana energiaa talteen, ja hybriditekniikan ansiosta polttomoottorien toimintaparametrit ovat hyvällä tasolla.Mercedes-Benzillä EQ Power -järjestelmä pitää lisäksi huolen ajodynamiikan pysymisestä pirteällä tasolla.Mercedes-Benzin uusi C 300 de pistokehybridi sedan- ja farmarimallina (yhdistetty polttonesteen kulutus 1,6-1,4 l/100 km, CO2-päästöt 42-39 g/km, energiankulutus 19,1-18,7 kWh/100 km) on tulossa myös Suomeen.Auto perustuu nykyiseen C-sarjan autoon. Erityistä on, että pistokehybriditeknologia yhdistetään C-sarjassa nyt ensi kertaa nelisylinteriseen OM 654 -dieselmoottoriin. Sama dieselvoimanlähde palvelee monessa muussa Mercedes-Benzin mallissa, muun muassa uudessa V-sarjassa.Järjestelmän yhteisteho on 225 kW eli 306 hevosvoimaa. Autolla voi ajaa täysin sähköisesti jopa 57 kilometrin matkan (NEDC-mittaustavan mukaan), jolloin matka taittuu paikallisesti päästöttömästi. Diesel- ja sähkömoottorin yhdistelmä tarjoaa yhdeksänvaihteisen 9G-Tronic-hybridivaihteiston ansiosta parempaa taloudellisuutta.Ensimmäiset autot toimitetaan asiakkaille suunnitelmien tämän vuoden syksyn aikana.Mercedes-Benzin pistokehybrideissä, vetyhybridi GLC F-CELL- ja täyssähköauto EQC:ssä on vakiovarusteena vesijäähdytteinen sisäänrakennettu latauslaite, jonka teho on 7,4 kW. Sen ansiosta autoja voidaan ladata kotona ja julkisilla latausasemilla kaksivaihevaihtovirralla.