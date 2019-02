Farmari korkojen kera: Uuden Volvo V60 Cross Countryn etenemiskykyyn on nähty vaivaa

Autot

Farmari korkojen kera: Uuden Volvo V60 Cross Country etenemiskykyyn on nähty vaivaa

Markkinoilta ei taida löytyä enää kovinkaan monta uutta farmarikorista henkilöautoa, josta ei olisi saatavilla myös niin sanottua muovikaariversiota. Siis eräänlaista perinnefarmarin ja vastaavan katumaasturin väliin asettuvaa, yleensä nelivetoista maastofarkkua.Kategorian laitteista tuorein on Volvon osin jopa puhkikehutun V60-mallin korotettu AWD-versio eli V60 Cross Country, jonka ensitestiin tarjoutui tilaisuus Ruotsin Luulajassa – kaupan päälle vieläpä varsin syvätalvisissa olosuhteissa.Ilahduttavinta uutuudessa on ehdottomasti se, että auton etenemiskykyjen kohentamiseen on Volvon parhaimpien katumaasturiperinteiden mukaisesti paneuduttu aidosti.Siitä arjessa ehdottomasti tuntuvimman yksityiskohdan kunniamaininta kuuluu ennen muuta reilulle maavaralle, joka on sporttialustaiseen V60:een nähden 75 ja malliston perusversioihinkin verrattuna mukavat 60 millimetriä suurempi.Kaikkiaan luku on sen verran suuri, että Volvolla pääsee helposti etenemään hieman heikommallakin pidolla ollutta mökkitietä.Linjan mukaisesti myös V60:n jousitusta ja ajonvakautusta on viritelty nimenomaan huonon tien ominaisuudet mielessä.Mallistoon jo ennestään saatavilla ollut AWD-neliveto on V60 Cross Countryssa luonnollisesti vakiovaruste, minkä ohella murtomaamallista löytyy myös pulkkaluisuissa tarpeellinen alamäkihidastin. Tarvittaessa ajotilavalikosta pääsee napauttamaan päälle myös Off-Road -moodin, joka muuttaa muun muassa auton kaasuvastetta hieman rauhallisempaan suuntaan.Moottorivalikoiman osalta erikoismalli ei tosin kata lainkaan töpselihybrideitä, eli valinta on tehtävä D4-dieselin ja T5-bensan välillä. Näistä maahantuontiohjelmassa ensimmäisenä on V60 Cross Country D4 AWD, jonka alkaen-hinta asettuu 53 582 euroon.Ajossa V60 Cross Country – jota pääsimme siis tässä vaiheessa kokeilemaan vain bensamallina – on ensisijaisesti rento ja mukavuuspainotteinen luotsattava. Nokalla piilotteleva T5-bensiiniturbo on hiljainen ja suorituskyvyltään kaikin puolin riittävä, eikä moitittavaa keksi kyllä vaihteistostakaan. Eteneminen sujuu luvatun ja odotusten kaltaisesti myös normaaliteitä selvästi heikommilla ajopinnoilla.Erityishuomion keräävät tällä kertaa etuistuimet, jotka ovat muun auton mukaisesti varsin mukavuuspainotteiset. Miinusta sisätilojen osalta voi antaa lähinnä kosketusnäyttöön upotetuille ilmastoinnin ja lämmityksen säädöille, joille ei Volvon nykylinjan mukaisesti löydy omaa fyysistä nappulaansa. Ne ja muutama muu komean ruudun takaa löytyvä toiminto vaativat myös hieman ylimääräistä opettelua.Se, onko karkeasti vajaat 3 000 euroa vastaavaa nelivetoista V60 Momentum Volvoa arvokkaammaksi asemoitu Cross Country sitten lisähintansa arvoinen vai ei, riippuu tietysti ennen kaikkea auton käyttötarpeesta. Suoria kilpailijoita V60 CC:lle on joka tapauksessa olemassa vain vähän tai oikeastaan vain yksi. Nimittäin Audi A4 Allroad.