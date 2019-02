Kuin lounge pyörien päällä: Uusi Mercedes-Benz V tarjoaa VIP-kyytejä

Autot

Mukavuus, matkustustilojen väljyys ja hienostunut tunnelma ovat ne määreet, jotka ensimmäisenä nousevat mieleen uudistuvan Mercedes-Benzin tila-automallin eli V-sarjan päivityksestä.Toisaalta mukavuus juontuu reipastuvista rahkeista, sillä suurimmat uudistukset tavataan voimalinjajärjestelyissä. Kookasta tila-autoa on pantu liikuttelemaan Mercedes-Benzin uudehko OM 654 -dieselmoottori, josta otetaan entistäkin enemmän tehoa irti aikaisempaa vähemmin päästöin. Tämähän on päivän trendi, kun dieselin mainetta yritetään vielä joissakin leireissä – ja aivan aiheestakin – pitää edelleen yllä.V-sarjan tyyppiseen, edustavaan pitkän matkan VIP-kyydittäjään diesel sopii kuin nenä päähän. Moottorivaihtoehdot ovat meillä 250 d (190 hv ja 440 Nm) sekä 300 d (239 hv ja 500 Nm). Näistä jälkimmäisessä on esimerkiksi kiihdytyksissä käytettävissä hetkellinen yliahtotoiminto, joka tuottaa 30 newtonmetriä lisää vääntöä. Molemmista versioista tulevat saataville myös 4Matic-nelivedot. Päästöpuhdistustekniikka on luonnollisesti huipputasolla.Toisaalta uudistus nojaa myös sisätilojen paranteluihin. Istuinpaikkoja järjestyy viidestä kahdeksaan. Istuimet kiinnittyvät lattiaan kiskojen avulla, joten niitä on helppo liikutella pituussuunnassa ja tarvittaessa myös irrottaa kokonaan lisäjalkatilojen takaamiseksi. Jos sekään ei vielä riitä, matkustamisesta voi nauttia nyt myös V-sarjassa lisävarusteisten, hierovien ja ilmastoitujen matkustamon istuinten avulla, jotka ovat jo ennestään tutut luksusmalli S:stä.Uudet mukavuusistuimet on varustettu täysin taittuvin selkänojin, ja muuttuvat vaakatasoon käännettyinä lähestulkoon kapeiksi sängyiksi. Hierontatoiminnon myötä matkustamisesta tulee näillä istuimilla eräänlaista zen-harmonian tavoittelua samalla, kun matka taittuu maisemien vilistäessä – ainakin näin voisi kuvitella, sillä vielä emme päässeet ajamaan uutta V-sarjaa tien päällä.Kuljettajan tontilla reippaan suorituskyvyn takaa osaltaan uusi vakiovarusteinen, yhdeksänportainen 9G-Tronic automaattivaihteisto ja turvallisuutta lisäävä aktiivinen jarruavustin sekä lisävarusteena saatava kaukovaloavustin. Sen myötä kuljettaja voi aina pitää kaukovalot päällä, sillä ajovalojen valokiila on U-kirjaimen muotoinen, eikä siten häikäise vastaantulijoita – ainakaan teoriassa. Nykyaikaiset mukautuvat ajovalot toimivat tosin yleensä jo varsin asiallisesti jo edullisemmissakin autoissa.Ulkoisesti V-sarjan viimeisimmät muutokset ovat hyvin hienovaraisia: etupuskurista on muokattu uhmakkaamman näköinen leveine ilmanottoaukkoineen ja timantin muotoa jäljittelevine etumaskeineen. Autosta tulee edelleen saataville tutut kolme pituutta, ja varustetasoista voi valita Avantgarden, Exclusiven tai AMG Linen.Suomeen Mercedes-Benzin uudistuva V-sarja saapuu ensi kesän aikana. Hintoja ei ole vielä julkistettu, mutta kovin suuria muutoksia nykyiseen hintatasoon ei liene luvassa.