Varma kevään merkki: Pohjoismaiden suurin veneilytapahtuma avautui Helsingissä – kesän hittilaitteet





Tänä vuonna Vene 19 Båt -messuilla esitellään erityisen paljon uusia alumiiniveneitä sekä ensisijaisesti päiväkäyttöön tarkoitettuja, niin sanottuja daycruiser-tyyppisiä veneitä. Vahva messuteema on myös kalastus, joka on ollut nosteessa jo useita vuosia.Esiteltävistä veneistä reilusti yli puolet on suomalaisia, joista kiinnostavimmiksi veneala itse arvioi seuraavat uutuusveneet: Alucat W10, AMT 190 BRf ja 210 DC, Cross 62 BR, Falcon C 7, Finnmaster P6, Nord Star Sport 25, Silver Hawk BR, Silver Tiger Brz/DCz, Yamarin 63 BR ja Yamarin 88 DC.Muita merkittäviä veneuutuuksia messuilla ovat Anytec A30, Marex 360 Cabriolet Cruiser, Askeladden P79 Weekend ja Jeanneau Merry Fisher 895 Marlin sekä erityisen kiinnostava saksalainen Brabus Shadow 500.Myyntitilastojen perusteella nosteessa ovat erityisesti pienemmän pään eli alle kuusimetristen moottoriveneiden myynti. Pienimpien veneiden osalta on nähtävissä myös selvää siirtymää rekisteröintipakosta vapaisiin tuotteisiin.Alan uutisiin kuuluu myös sähköperämoottoreiden lyhyessä ajassa peräti tuplaantunut kauppa sekä uusien vesijettien vuosirekisteröintimäärän nouseminen ensimmäistä kertaa yli tuhanteen yksilöön.Uusista vesilajeista ja niihin liittyvistä välineistä esillä ovat muun muassa polkumoottorilla toimiva sukelluspolkupyörä sekä moottoroitu kantosiipisurffilauta. Viime vuosina muotiin noussutta suppilautailua voi puolestaan kokeilla erityisessä matala-altaassa.Rahoitus- ja hankintapuolella esillä on erityisesti vuokraus, jossa hintahaitari alkaa alimmillaan kaupunkisoutuveneiden muutamista euroista ja jatkuu tuttuun tapaan aina tavallisen palkansaajan kannalta käytännössä mahdottomiin lukemiin saakka.Vene 19 Båt -messut järjestetään pe–su 8.–17.2.2019 Messukeskuksessa Helsingissä. Pääsyliput ovelta aikuiset 19 e/ lapset (7-15 v) ja erikoisliput 12 e. Tänä vuonna tapahtumaan on ilmainen pääsy alle 15-vuotiaille maanantaista torstaihin 11.–14.2. Alle 12-vuotiaat vain aikuisen seurassa.