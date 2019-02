Autot

Säästöä tämäkin: Qashqain moottorista pudotettiin yksi muki pois – Micraan jäi vielä 117 hevosvoimaa





Nykyistä Nissan Micraa on moitittu vertailutesteissä tekniikaltaan vanhanaikaiseksi, vaikka sen kuoret nuorekkaat ovatkin. Nyt tähän seikkaan tulee selvää parannusta uusien voimalinjojen osalta.Ensinnäkin voimanlähteiltään kahden uuden moottorin myötä piristyvä parivuotias nyky-Micra saa aivan tuoreen, 117 hevosvoiman 1,0-litraisen suorasuihkutusmoottorin nokalleen. Se on kehitetty Renault-Nissan-Mitsubishi –allianssin ja Mercedes-Benziä valmistavan Daimlerin kanssa. Micrassakin on nyt siis Mercedes-Benzin geenejä ja päinvastoin, jos näin tahtoo ajatella.Moottorin alakerta sylinterinkanteen asti on yhteistä suunnittelua, muilta osin osapuolten omaa käsialaa. Isommasta, Qashqaitakin liikuttavasta nelisylinterisestä moottorista on pätkäisty sylinteriryhmän yksi muki pois, ja näin saatiin uusi moottori. Sen kampiakseli on taottua terästä.Toinen Micran uusi pikkupuksutin on teholtaan kevyempi, tasan 100-hevosvoimainen ja sekin 1,0-litrainen. Kyseessä on kuitenkin perustaltaan aivan toinen moottori, ja siinä on muun muassa tavanomaisempi polttoaineen monipisteruiskutus suoraruiskutuksen sijasta. Molemmat moottorit ovat kolmesylinterisiä, ja sen myös kuulee käyntiäänestä. Nämä uutuudet pörisevät kolmepyttyiselle tutulla, hauskalla tavalla.Kolmas isohko uutinen Nissan-leirissä on, että Micraan saa nyt myös automaattivaihteiston, jota yhä useammat autoilijat kaipaavat pikkuautoissakin. Tehdäkseen uutuudesta houkuttavamman, Nissan on kitkenyt CVT-automaatteja vaivaavaa kuminauhamaisuutta pois uuden erityisen D-step -toiminnon avulla: sen ansiosta vaihteiden vaihtaminen seuraavaan porrastettuun välitykseen sujuu nopeammin. Xtronic-automaatin saa kuitenkin vain 100-hevosvoimaisen moottorin pariksi.Lisää Nissan Micran uudistuksista voit lukea ensi viikon Ilta-Sanomien paperiversiosta.