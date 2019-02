Autot

30. miljoonas VW Passat pian uunista ulos – uuden sukupolven mallilla pyyhitään vanhoja pölyjä









Passatin valmistusmäärä ylittää tänä keväänä 30 miljoonan kappaleen rajan, mikä tekee siitä Volkswagenin mukaan maailman menestyksekkäimmän kokoluokassaan.Tuotantolinjalta tuleva 30. miljoonas Passat edustaa mallisarjan kahdeksatta sukupolvea. Samalla moni asia muuttuu.Ensimmäisen kerran Passatiiin tulee Travel Assist -järjestelmä, joka mahdollistaa osittain automatisoidun ajamisen nopeuksissa 0–210 km/h. Ohjauspyörä on toteutettu kapasitiivisilla antureilla, jotka tunnistavat kuljettajan kosketuksen ja mahdollistaa Travel Assist -järjestelmän kaltaisten interaktiivisten käyttöliittymien toteuttamisen kosketusohjauksella.Yksi Passatin uusista ominaisuuksista on Emergency Steering Assist -hätäohjausavustin, joka lisää turvallisuutta väistötilanteissa. Uudet, interaktiiviset IQ.Light-led-matriisiajovalot kääntävät yön päiväksi: innovatiivinen valoteknologia on tähän asti ollut saatavana vain nykyiseen Touareg-malliin.Samoin tietoviihdejärjestelmä uudistuu: sisäänrakennetun SIM-kortin myötä tulee uusia online-ominaisuuksia. Ajantasaista tietoa navigaattoriin tuo sekä V-Traffic-liikennepalvelut että online-liikennetiedot. Lisäksi järjestelmässä on uutta teknologiaa ja palveluita, kuten musiikin suoratoistopalvelut, internet-radio, online-ääniohjaus ja Volkswagen We -online-palvelut sekä tulevaisuudessa myös pilvipalvelun kautta siirrettävät ajoneuvoasetukset. Tietyt älypuhelimet voivat toimia myös ”mobiiliavaimena”, jolla voi sekä avata Passatin ovet että käynnistää auton.Passat GTE:n toimintamatka sähköllä ajettaessa kasvaa. Puhtaasti sähköllä pääsee nyt WLTP-mittaustavan mukaan noin 55 kilometriä (noin 70 km vanhalla NEDC-mittaustavalla).Uusi Passat ensiesitellään Geneven autonäyttelyssä. Suomessa ennakkomyynti alkaa kesällä ja markkinoille auto saapuu syksyllä.