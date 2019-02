Autot

Tältä näyttää Euroopan suurimmassa Bugatti-myymälässä – esillä tasan yksi auto, ilman hintalappua

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Suomesta maailman nopeimpia sarjavalmisteisia autoja eli Bugatti Chironeita ei tiettävästi löydy, eikä merkillä ole sen paremmin virallista edustusta sen paremmin meillä tai missään muussakaan Pohjoismaassa – toisin kuin vaikkapa perinteisellä luksusmerkki Rolls-Roycella Tukholmassa.Kartasta katsoen Suomea lähimmät Bugatti-myymälät löytyvät Hampurista ja Moskovasta, mutta showroomeista eli näyttelytiloista suurin sijaitsee Brysselissä.Joten ei kun paikan päälle katsomaan ja kokeilemaan miltä tuntuisi olla ihan oikea Bugatti-asiakas!Ennakolta kuvittelisi, että maanosamme suurin Bugatti-myymälä sijaitsisi keskustan kalleimmalla shoppailualueella, mutta ei. Kun oikea osoite löytyy, ei kuulusta punalogosta tahdo löytää merkkiäkään. Hyvin tavallisen näköisen autoliikkeen ikkunassa on uusia Volkswageneita ja Seateja.Osoite on kuitenkin oikea.Vastassamme on maailman vanhimpiin automaahantuojiin kuuluvan D’leterenin edustaja, jonka kanssa pääsen suunnilleen näytteillä olevan uuden Seat Ibizan vieressä sijaitsevaan hissiin. Myyjän komeaa kaksirivistä pukua lukuun ottamatta mikään ei muistuta siitä, että kyseessä olisi jotain tavallisuudesta poikkeavaa.Kun hissin ovi avautuu, on yllätys suuri. Matalahko tila on kooltaan vain isohkon autotallin suuruinen, ehkä reilut sata neliömetriä. Odotetun kullan ja kimalluksen sijaan tarjolla on muutenkin melkeinpä yksinkertaista vaatimattomuutta. Toki ikkunattoman huoneen väritys on napattu merkin kilpahistoriasta ja seinillä on jokunen taulukin, mutta silti.Design-nojatuoleja lukuun ottamatta näköpiirissä ei ole ylimääräistä yltäkylläisyyttä tai eksotiikkaa. Tai siis tietenkin on, se tuhatviisisataahevosvoimainen Chiron . Tavallaan lohduttavaa, että (autoverottomanakin) kolmatta miljoonaa euroa maksavan Bugattin myyntiin ei tämän kummempaa rekvisiittaa tarvita.– Istukaa, olkaa hyvä, henkilökohtainen automyyjäni aloittaa.Tästä se alkaa – tai no, alkaisi, jos olisi sitä rahaa.