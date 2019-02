Ensitestissä uusi BMW 3: Kuuma kysymys on, onko ohjaus aiempaa parempi – monessa asiassa eteenpäin on menty

Autot

Pistokehybridi tulossa

BMW:n jääratatapahtuman järjestäjät olivat tuoneet baijerilaistehtaan arsenaalista laajan otannan järven jäälle. Maaliskuussa Euroopassa markkinoille tulevan tehtaan syömähampaan, uuden BMW 3:n rooli jäi kuitenkin yllättävän pieneksi. Sillä ei päässyt luistelemaan järvenjäällä, vaan testiajo rajoittui lyhyeen lenkkiin rosoiseksi jäätyneellä maantiellä.Sitä ennen on kuitenkin syytä luoda katse seitsemännen sukupolven malliin, jota on myyty 15 miljoonaa kappaletta 1975 tapahtuneen ensilanseerauksen jälkeen. Jo 30 sekunnin silmäily kertoo, että uusi kolmossarja on harpannut isoja askeleita eteenpäin. Baijerilainen on saanut keulaansa ja takaosaansa uutta ilmettä etenkin valojen muotoilun myötä. BMW:n edustajat liittävät takavaloihin luonnehdinnan L-kirjain, ja päätä hiukan kallistamalla sen voi ymmärtää.Sedanin kori on kasvanut pituutta 8,5 senttimetriä. Raideleveyteen on tullut senttejä lisää 4,3. Tavaratila on 480 litraa, kuten poistuvassakin malliversiossa, mutta oikeasti näkyvissä olevassa tavaratilassa on kasvua 36 litraa, sillä aiemmin litroihin laskettiin myös lattiatason alapuolinen säilytystila. Takaistuimen voi kumota suhteessa 40:20:20, kun kuljetuskapasiteettia tarvitaan lisää.Tuulitunnelissakin on käyty, sillä ilmanvastuskerroin on testatussa autossa vain 0,23. Samalla myös auton massa on alentunut 55 kiloa.Sisätiloissa on pantu paljon painoa kuljettajan työskentelyolosuhteille. Ajoergonomia vaikuttaa lyhyen tutustumisen perusteella onnistuneelta. Käynnistyspainike löytyy nyt keskikonsolista, ja automaattilaatikkoa komentava vaihteenvalitsin on saanut uuden muodon. Samalla käsijarrun kahva on tehnyt tilaa sähköiselle kytkimelle.Kojelaudalla näkyvät nykyajan vaatimukset – sekä hyvässä että pahassa. Laajakuvamainen monitoiminäyttö istuu aiempaa luontevammin kuskin näkökenttään.Uuden sukupolven iDrive-multimediajärjestelmä on minimaalisen tutustumisen perusteella monta piirua edellistä versiota etevämpi. Matala ja pitkänomainen ilmastointipaneeli näyttää aikaisempaa virkeämmältä.Mittaristo on uusiutunut täysdigitaaliseksi. Pyöreät, selkeät mittarit ovat historiaa. Tilalle on tullut kuskin kannalta vaikeammin hahmotettava digisirkus. Ennen oli ehkä paremmin, mutta nykyaika vaatii tulevaisuuteen kurkottavia innovaatioita.Uusi auto ei ole nykyään mitään ilman useita kuljettajaa avustavia järjestelmiä. Uuden kolmossarjan on kerrottu etenevän kaistallaan entistä omatoimisemmin. Yksi uusi ominaisuus on peruutusavustimen toiminnallisuus; auto osaa pakittaa enimmillään 50 metriä jättämiään renkaiden jälkiä pitkin – huimasti kalliimman tulevan BMW:n seiskasarjan tavoin.Niin, se varsinainen happotesti eli ajokokemus. Johtoauton perässä, norjalaisessa kaamoksessa ajetun etapin perusteella on vaikea sanoa mitään pitävää siitä, onko uusi kolmossarjalainen ajettavuudeltaan parempi kuin väistyvä. Edellisiä vuosikymmeniä muistelevat tuntuvat moittivan nykybemareiden ohjausta. Vahva veikkaus on, että kaihomielet saavat tämän uutuuden myötä hiukan hermolepoa.Sen voi jo varmuudella kirjata, että varsinkin nelivetoisena auton hallinta on erinomaisella tasolla. Tienpinta aiheutti paikoin melkoista tärinää, mutta auto nieli rosot kunnialla. Hiljaiseltakin kyyti vaikutti pois lukien pienet narinat ovien suunnalta. Ilmeisimmin kyseessä oli esisarjan tuotos, joka ei viimeistelyltään edusta lopullista totuutta.Ensimmäiset Suomeen saapuvat moottorivaihtoehdot ovat 258-hevosvoimainen bensiinipata takavedolla ja 190-hevosvoimainen diesel nelivedolla.Vaihteistovalintoja ei tarvitse pohtia, sillä autot varustetaan kahdeksanportaisella automaatilla. Loppuvuonna koittaa 330e-pistokehybridimallin julkistus. Samalla lisätehoa kaipaaville tulee kuolattavaksi M340i xDrive -versio.Uuden kolmossarjan ensimmäiset kappaleet saapuvat Suomeen maaliskuussa. Hinnat alkavat 44 280 eurosta.