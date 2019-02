Autot

Uusi ehdotus robottiautojen liikkumiseen: Väri paljastaa auton aikeet





Lunta, räntää, vettä, tuulta ja pimeää. Korkeita lumikinoksia, joiden välissä ajokaistat sen kuin vain kapenevat, eikä tiemerkinnöistä jälkeäkään näkyvissä. Tasaista valkoista kaikkialla. Tällainen on autoilijan todellisuutta tällä hetkellä Suomessa, eivätkä ajo-olosuhteet ainakaan paranna liikkumista.Siitä huolimatta autoalalla uskotaan vakaasti, että autonominen ajaminen tulee olemaan merkittävä osa liikkumisen tulevaisuutta. Sääolosuhteiden luomien haasteiden lisäksi ihmisten pitää voida luottaa itsenäisesti liikkuviin autoihin, ja heidän voida tunnistaa välittömästi sekä intuitiivisesti, mitä auto on aikeissa tehdä seuraavaksi.Mercedes-Benz on jo pitkällä autonomisen auton kehitystyössä. Sen S-sarjaan perustuvassa ”yhteistoiminnallisessa” autossa on 360 asteen valosignaalijärjestelmä, jonka turkoosinväriset valot auton katolla ilmaisevat autonomista ajotilaa, ja kertovat auton aikeista.Jatkuvasti palava valo ilmaisee auton olevan autonomisessa ajotilassa, joko paikallaan tai liikkeessä. Valojen hidas vilkkuminen ilmaisee auton jarruttavan, ja nopea vilkkuminen puolestaan viestii auton lähtevän pian liikkeelle. Pienet valopisterivit auton katolla ilmaisevat, että auto on havainnut muut tienkäyttäjät. Tämän valomerkin saavat vain ne ohikulkijat tai pyöräilijät, joiden liikerata yhtyy auton liikerataan.Mercedes-Benzin yhteistoiminnallinen auto simuloi valosignaalein luonnollista katsekontaktia, joka tapahtuu tavallisesti kuljettajan ja toisen tienkäyttäjän välillä. Tutkimuksissa ihmiset ovat viestineet toivovansa saada tietoa autonomisen auton liikkeistä esimerkiksi silloin, kun ovat aikeissa ylittää tien.Mercedes-Benz tuo autonomisen ajamisen tiimoilta kehiteltyjen käytänteiden tulokset kansainvälisen SAE International -järjestön tietoon. SAE kehittää muun muassa liikkuvuuteen liittyviä standardeja ja normeja. Mercedes-Benz on suosittanut SAE:lle 360 asteen signaalijärjestelmän väriksi vähälle käytölle jäänyttä turkoosia.