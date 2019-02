Autot

Keskarista alkanut tieraivo johti älyttömiin ohituksiin ja päättyi kaiteeseen – kortti pois ja mojovat sakot

Klassinen liikenneraivotapaus.





Kuljettajista nuorempi oli liikenteessä Opel Omegalla, vanhemman alla oli pakettiauto ja kyydissä koirat ja avovaimo.Esitutkinnan mukaan avovaimo huomasi, kun Omegan ikkunassa vilahti keskisormi ja hän tokaisi miehelleen, että ”mikäköhän tuotakin vaivaa.”Avovaimo kiivastui naapurikuskin tempusta ja paljasti myös oman keskarinsa. Mies ei ollut aivan varma, näyttikö hänkin keskariaan.Omega-kuski kertoi esitutkinnassa, että kun hänelle vilautettiin pakettiautosta keskisormea, niin hänen ”sappensa kiehahti”.Seuraavaksi Omega-kuski alkoi kiilata pakettiautoa pientareelle, kertoi pakettiauton kuljettaja.Liikenneraivo jatkui kummankin kuljettajan älyttöminä ohituksina viheriön ja väärän kaistan kautta, äkkijarrutuksina, jotka häiritsivät muutakin liikennettä.Lopulta autojen taival katkesi lopulta kaiteeseen.Pakettiauton kuski tarkisti rysäyksen jälkeen, että avovaimo ja koirat olivat kunnossa. Seuraavaksi hän oman kertomansa mukaan kiiruhti ottamaan selvää Omega-kuskin kunnosta ja ojensi tälle sovinnon merkiksi kätensä.Omega-kuskin näkemys ajon päättymisestä oli, että pakettiauton kuljettaja tuli sättimään häntä, arvosteli ajotyyliä ja siihen päättyi keskustelu. Lopuksi joku paikalle pysähtyneistä soitti poliisit.Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa kummallekin kuskille luettiin tuomiot törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.Käräjäoikeus otti 45- ja 27-vuotiailta kuskeilta kortit pois. Heistä tuli jalkamiehiä seitsemäksi kuukaudeksi. Päiväsakkoja kummallekin tuli 80.Vanhempi kuski joutuu maksamaan 2 800 euroa ja nuorempi 1 120 euroa sakkoja. Tuomiot ovat jo lainvoimaisia. Oikeus arvio kummankin syyllisyyden samanarvoiseksi. Syyttäjä vaati miehille ehdollisia 2-3 kuukauden vankeustuomiota.Pakettiautolla sai ajaa tieosuudella 100 km/h-vauhtia, mutta nopeus oli ainakin 120 km/h:ssa.Kaahareiden tuomiot perustuvat osittain tunnustuksiin. He kertoivat melko lailla samalla tavoin alun tapahtumista, mutta lopun osalta oikeus uskoi enemmän todistajan kuin kuskien kertomuksia.Oikeuden perusteissa todetaan kaksikon ajon olleen klassinen liikenneraivotapaus, jossa muiden turvallisuudesta piittaamatta on yhdessä päädytty ärsyttämään toinen toistaan.Oikeuden mielestä oli täysin sattumanvaraista, etteivät muut tiellä liikkujat törmänneet tieraivarin saaneisiin.Tieraivo iski kuljettajiin ajankohtana, jolloin liikennettä oli melko paljon. Ajokeli on hyvä. Kukaan ei törmäilyssä loukkaantunut, mutta autot saivat kylkiinsä ryppyjä. Kumpikin kuski ajoi rahalaitosten omistamia autoja.Oikeudessa raivarikaksikon tunteet olivat jo tasaantuneet, ja he käyttäytyivät tyynesti ja herrasmiesmäisesti.Käräjäoikeus antoi ratkaisun jutussa pari viikkoa sitten.