Autot

Pian paljastettava Kamiq viitoittaa Škodan sisätilaratkaisuja – tältä se näyttää

7.2. 10:55

UUTTA Škodan uuden Kamiq-mallin sisätiloissa toteutuu Vision RS -konseptimallin visiointi.

Crossover-katumaasturin kojelaudalle sijoitettu ”puolikelluva” näyttö on kuljettajan näkökentässä. Sen alapuolelle on valmistajan mukaan asemoitu rannetuki käyttömukavuutta ajatellen.



Tarjolla on myös muunneltava,10,25-tuumainen Virtual Cockpit -mittaristo. Kojelaudan reunoilla ilmasuuttimet yltävät oviverhouksiin saakka.



Kojelaudan ja etuoviverhousten kristallikuvioituja pintoja on pyritty saamaan pehmeiksi. Vastaava kuviointi toistuu vastaisuudessa muissakin Škodan uutuuksissa. Tunnelmaa luodaan kuparin, punaisen ja valkoisen valaistusvaihtoehdoilla.



Lisävarusteena voi ruksia Suedia-mikrokuitukankaisen istuinverhoilun. Lisäksi Kamiqiin on tarjolla muun muassa tuulilasilämmitys, takaistuinlämmitys ja ohjauspyörän lämmitys.