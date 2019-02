Autot

Espanjalaiselta luksusmerkiltä ylellinen ja tehokas täyssähköauto

Maaliskuussa vuotuisessa Geneven autonäyttelyssä esitellään lukuisia uusia automalleja. Yksi niistä on Carmen – espanjalaisen luksusmerkin Hispano-Suizan täyssähköauto.





Auto on nimetty Hispano-Suizan perustajan tyttärentyttären Carmen Mateun mukaan. Valmistajan mukaan Carmenissa yhdistyy klassinen design, käsityö ja seuraavan sukupolven teknologia yhdistettynä huumaavaan voimaan. Tekniset yksityiskohdat paljastuvat ajan myötä, mutta ei liene liioittelua puhua jonkin sortin superautosta.Auto on muotoiltu, suunniteltu ja rakennettu Barcelonassa. Carmenin itsekantava, yksiosainen ”superjäykkä” kori valmistettu hiilikuidusta.Uusi malli ottaa valmistajansa mukaan innoituksensa Dubonnet Xenia -mallista 1930-luvun lopulta.Hispano-Suiza valmisti vuosien 1904 ja 1946 välillä yli 12 000 tehokasta luksusautoa ja 50 000 lentokoneen moottoria. Hispano-Suiza on nykyään osa ranskalaista Safran-monialakonsernia.