Poliisi tarkasti 111 taksia: Tässä lista rikkeistä ja puutteista – ajolupa puuttui kolmelta

Tässä lista rikkeistä ja puutteista:

Ajoneuvoa ei oltu merkitty luvanvaraiseen käyttöön: 6 kpl

Luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajan nähtävillä: 61 kpl

Kuljettajalla ei ollut voimassa olevaa taksinkuljettajan ajolupaa: 3 kpl

Kuljettajalla ei ollut ajopäiväkirjaa: 10 kpl

Kuljettajan nimi ei ollut matkustajan nähtävillä: 37 kpl

Hintatiedot eivät olleet helposti matkustajan havaittavissa: 14 kpl

Valvonta painottui vilkkaille taksiasemille