Koeajossa supersuositun Nissan Qashqain sukulainen – näissä asioissa uusi Renault Kadjar onnistuu

Autot

Supersuositun Nissan Qashqain sukulainen – näissä asioissa uusi Renault Kadjar onnistuu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Renault’n katumaasturi Kadjarin kaikki moottorit ovat nyt uusia, minkä lisäksi malli on uudistunut hieman niin ulkoa kuin sisältäkin.Ulkonäön osalta suurimmat muutokset keskittyvät keulaan, jonka osalta vaikutelma on nyt uusien etuvalojen ja kromilistojen myötä aiempaa leveämpi.Varsinaisesti oleellisinta uutta Kadjarissa edustavat kuitenkin moottorit, joista koeajoyksilöön valikoitui Daimlerin kanssa kehitetty uusi 1,3-litrainen bensakone 160-heppaisena versiona. Niin sanottuna jatkeena kyseisen moottorin yhteydessä on aina seitsenpykäläinen kaksoiskytkinautomaatti, joten siltä osin vaihtoehtoja ei tällä kertaa ollut.Mielenkiintoista on, että tasan sama mylly löytyy myös mallin konsernisisar Nissan Qashqain keulalta.Ominaisuuksiltaan uusi voimalinja on asiallisen vaivaton. Isompi bensa-Kadjar hoitaa siis hommansa sekä moottorin että vaihteiston puolesta suorastaan tylsän asiallisesti ja sen enempiä kyselemättä.Vain täyskaasukiihdytyksen kick-down-toiminnosta löytyy pahimmillaan lievästi kiusalliseksi kuvailtavissa oleva viive, josta siitäkin on haittaa lähinnä vain reippaampaa ajotyyliä suosivalle. Talvipöperössä eniten häiritsee vetoluistoneston aavistuksen äkäinen toiminta.Sisällä Kadjarin malliuudistus näkyy ja tuntuu ennen muuta pienissä yksityiskohdissa kuten ilmastointilaitteen käyttökytkimissä ja verhoilumateriaaleissa.Sisustarintaman suurimmaksi anniksi jäävät lopulta lähinnä uudelleen suunnitellut etuistuimet (joista löytyy vihdoin myös kaivattu reisituen säätö!) ynnä aiempaa kirkkaampi, helppolukuisempi ja entistä siistimmin paikalleen istuva kosketusnäyttö.Aivan kaikkea hyötyä uudesta näytöstä ei kuitenkaan ole saatu irti, sillä tietoviihdeohjelmiston ajoittaiset laskentaviiveet ovat Kadjarissa yhä ennallaan.Varusteiden ja hinnoittelun suhde on Kadjarissa joka tapauksessa varsin kiinnostava, sillä kaikissa meillä myytävissä malleissa on jo vakiona esimerkiksi tummennetut takalasit, automaattinen kaksialueilmastointi, automaattiset valot kaukovaloavustimella, kaistavahti, sähkötoimisesti korin myötäisiksi taittuvat sivupeilit sekä myös älyavain.