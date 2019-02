Koeajo: Amerikan tyyliin avolavalla maastoon – Nissan Navara sai lisää mönkimisominaisuuksia

Autot

Eikä siinä kaikki: N-Guard tuo ulkonäköä

Jos jo valmiiksi aidosti maastokykyisestä autosta halutaan vieläkin etenemiskelpoisempi, mutta rahaa ei ole laittaa kiinni aivan kuusinumeroisia summia, on alustaltaan paranneltu lava-auto varteenotettava ratkaisu.Tuoreimpiin esimerkkeihin edellisistä kuuluu Nissan Navara Off-Roader AT32, jonka tavallista selvästi suurempi rengaskoko ja kasvanut maavara vievät auton mönkimisominaisuuksia enemmän kuin vain pykälän verran eteenpäin.Lisäsuojaa maastoajoon tuovat myös pakettiin kuuluvat suurlujuusteräksestä valmistetut pohjapanssarilevyt sekä kahluuominaisuudet varmistava moottorin ilmanottosnorkkeli. Varustelistalla tarjolla on myös etutasauspyörästön lukko, jota koeajoautoon ei tosin ollut tilattaessa ruksittu.Off-Roaderin jousitus on suunniteltu uudelleen mittatilaustyönä, minkä puitteissa auton maavara on kasvanut hieman yli 24 senttimetriin. Koeajon perusteella muutos ei kuitenkaan ole heikentänyt auton maantieominaisuuksia, mitä voi pitää suorastaan yllätyksenä.AT32 etenee kestopäällysteelläkin kuten perusmallinen sisarensa, eli toki lava-automaisesti, mutta silti sivistyneesti. Mukavuuspuolen suurin puute löytyy perusmallillekin tutusta tilanteesta eli pompotusherkkyydestä kuormaamattomana.Kaupan päälle auton kulutuskin vaikuttaa olevan varsin lähellä vastaavaa niin sanottua perus-Navaraa.Jo alkujaan nelivedolla, alennusvaihteistolla ja takatasauspyörästön lukolla varustetun lava-Nissanin etenemisominaisuudet ovat Off-Roader A32 -versiossa kaikkiaan sellaisella tasolla, että pullonkaulana tuntuu olevan enää renkaiden kuviointi sekä takaylitys.Vetokoukku oli nimittäin koeajossa se paikka, joka kosketti maankamaraa ensimmäisenä jokseenkin jokaisessa kunnolla pidemmälle viedyssä maastoajotilanteessa.Hintaa Navaran valinnaisella Off-Roader-maastovarustelulla on helposti käytetyn perheauton verran (arvonlisäverottomana alkaen 7 900 euroa), mutta toisaalta kokonaisuus ei sisällä yhtäkään muutosta, jolla ei olisi auton maastokykyihin ihan aitoa vaikutusta.Lisähinnan ohella paketin ainoaksi varsinaiseksi harminaiheeksi jääkin sitten saatavuus. Off-Roader -varustelu kun on jostain syystä tilattavissa vain tuplaohjaamoiseen eli lyhytlavaiseen Double Cab -koriin.Koeajon yhteydessä oli tilaisuus kokeilla myös Navaran uutta N-Guard-varustetasoa, jonka ideana on ei liikkumisominaisuuksien, vaan auton ulkoisen olemuksen tuunaaminen.Paketin taustalla on kattava Tekna-varustetaso, jossa joukko korin yksityiskohtia on kromikiillon sijaan mustia. Pirtaan kuuluvat erimerkiksi värikoodatut astinlaudat ja kattokaiteet sekä niin ikään mustat, 18-tuumaiset vanteet. Myös ajovalojen sisäpinnat on tummennettu.Kaikkiaan N-Guard jää erikoisnahkaverhoiluineen kaikkineen pelkäksi ulkonäköpainotteiseksi varustepaketiksi, jonka tarkoitus lienee korostaa jonkinlaista yksilöllisyyttä.Onko kokonaisuus sitten lisäeurojen arvoinen vai ei, se jää tietysti ostajan harkintaan.