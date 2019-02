Koeajo: Hyundai Kona Electric antaa hyvän vastuksen markkinajohtajalle – valtio muistaa vuotuisella rangaistuksella ekoteeman varjossa

Autot

Hyundai Kona Electric on vahva kilpailija Nissan Leafille





Täyssähköautojen tulemisesta on puhuttu Suomessa jo kutakuinkin kymmenen vuotta, eli autotermein ainakin yhden täyden mallisukupolven verran. Silti niiden yleistyminen toden teolla on edelleen lähtökuopissaan.Syykin hitaalle muutokselle on selvillä: Täyssähköautot ovat yhä uutena kalliinpuoleisia, eikä niille ole vielä syntynyt riittävän isoja ja vakaita käytettyjen yksilöiden markkinoita.Tämä mielessä pitäen uusi Hyundai Kona Electric vie asioita oikeaan suuntaan. Mutta onko kehitys riittävän suurta? Kona Electric maksaa edullisimmillaan 42 990 euroa. Sillä saa auton, jonka toimintamatka on WLTP-mittaustavan mukaan jo 449 kilometriä. Vertailun vuoksi: kun ensimmäisen sukupolven täyssähköauto Nissan Leaf tuli markkinoille kahdeksan vuotta sitten, suunnilleen samanhintaisen auton toimintamatka oli noin puolet tästä.Edistys on ollut huomattavaa ja siitä suurin osa on käytetty siis toimintamatkaan eikä auton hintaan. Kona Electricistä on tulossa myöhemmin pienemmän akkukapasiteetin versio, jolloin luvassa lienee jo alentuvia hintojakin.Koeajettu, ylemmän Style-varustetason auto maksaa 46 990 euroa. Siitä autoveroa on 1 194 euroa, ja täyssähköauton hankintaan saa 2 000 euron tuen. Silti ollaan vielä kaukana suomalaisen uuden keskivertoauton hinnasta, joka on noin 33 000 euron tuntumassa. Tässä näkyy hyvin myös täyssähköisyyden tuoma lisähinta.Entä itse auto? Perusajaminen on sähkö-Konalla hyvin samanlaista kuin sen bensiiniversiolla. Ohjaustuntuma on nykyperusautoille tyypillinen, perustaltaan levollinen, mutta aavistuksen tahmea ja olemukseltaan hieman etäinen. Se ei myöskään aina palauta aivan esimerkillisesti.Suorilla pätkillä täytyy ajosuuntaa välillä korjailla, sillä Kona haistelee uria ja on myös sivutuulelle herkkä. Silti ajaminen on kokonaisuutena aivan sujuvaa, verrannollisesti vaikkapa tyypillistä Toyota-tasoa.Autossa on neljä ajomoodia eli eco+, eco, comfort ja sport. Sport-tilassa auto ampaisee jo varsin jäntevästi liikkeelle, eikä Konalla varmasti jää tavallisen liikenteen jalkoihin.Jousitus on selkeästi topakka ja myös pintakovahko, epätasaisella pinnalla ajoittain jopa nypyttävä. Jousitustuntumaan saattoi osaltaan vaikuttaa myös auton talvirengastus, joka oli rungoltaan jämäkkä, 215/55/R17-koon Hakkapeliitta R3.Paukkupakkasten keskellä on myös mielenkiintoista tietää, kuinka pitkälle autolla pääsee Suomen talvessa. Mittasimme sähkö-Konan kulutusta lyhyillä ja pitkillä matkoilla, kun lämpötila vaihteli vielä 3–7 plusasteen välillä.Vuoden 2017 Suomen keskilämpötila vaihteli Ilmatieteen laitoksen mukaan lounaisrannikon reilusta +6 asteesta Lapin noin -1,5 asteeseen, joten koeajojakson lämpötila asettui hyvin lähelle keskilämpötilaa. Kulutus pysyi eri matkoilla hyvin maltillisena, vaihdellen 15,1 ja 16,8 kWh:n välillä. Yli 400 kilometrin yhtämittainen toimintamatka ei siis ole utopiaa.Pisin yhtenäinen koeajomatka oli 307 kilometrin mittainen. Kulutus oli 16,1 kWh. Jos esimerkiksi mökkimatka on suuntaansa 250 kilometriä, pääsee sähkö-Konalla kyllä perille yhdellä täydellä latauksella talvellakin. Vaikka lämpötila laskee alle -20 pakkasasteeseen, Kona Electric menettää vain viidesosan toimintamatkastaan, sillä siinä on energiaa säästävä ilmalämpöpumppu tuottamassa lämpöä.Euroopassa 90 prosenttia kaikista autoilijoista ajaa päivittäin vähemmän kuin 80 kilometriä, eikä pikkuriikkisiä pohjoisia markkinoita varten kannata juuri tehdä erikseen autoja.Tähän nähden sähkö-Konan 449 kilometrin maksimikantama tuntuu yltäkylläiseltä, sillä harva meilläkään tarvitsee autoa, jolla ajetaan päivittäin yli 300 kilometriä yhteen putkeen. Tavallisella pikalatausasemalla 100 kilometrin matkaa vastaavan sähköenergian lataus kesti 33 minuuttia, eli latausajatkin lyhenevät.He, joilla tavallinen hidas lataus onnistuu kotona, tunnistavat varmasti Kona Electricin vahvuudet. Tämä auto on vahva kilpailija Euroopan myydyimmälle sähköautolle, Nissan Leafille.Harmi vain, että niin monille latausmahdollisuutta kotona ei vieläkään ole, ja kaiken lisäksi tästäkin autosta peritään käyttövoimaveroa 33 senttiä päivässä. Se on valtiolta noin 120 euron vuotuinen rangaistus ekoteeman varjossa.Lisärangaistukselta tuntuu myös sähkö-Konan hinta, joka on vastaavaan bensa-Konaan verrattuna reilusti toistakymmentätuhatta euroa suurempi.