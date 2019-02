Autot

Autokauppa kulki vuoristorataa – loppuvuodesta Suomi oli mukana yleiseurooppalaisessa syöksyssä

Viime vuoden tammikuussa ensirekisteröinnit kävivät poikkeuksellisen korkealla, sillä vuoden 2018 alussa käynnistynyt romutuspalkkio kasvatti ensirekisteröintejä. Myös yritysautoja ensirekisteröitiin keskimääräistä enemmän.Henkilöautojen ensirekisteröintien määrä jäi koko Euroopassa ja mukana lukien Suomessa loppuvuoden aikana poikkeuksellisen pieneksi syyskuussa tapahtuneen tyyppihyväksyntälainsäädännön muutoksen takia. Se vaikutti merkittävästi henkilöautojen tuotantoaikatauluihin.Autoalan tiedotuskeskuksen julkaiseman tuoreen tiedon mukaan viime vuonna ensirekisteröitiin kaikkiaan 120 499 henkilöautoa. Määrä on toiseksi suurin henkilöautojen ensirekisteröintimäärä tällä vuosikymmenellä. Myös kierrätykseen palautuneiden autojen määrässä tehtiin viime vuonna ennätys: kierrätykseen palautui noin 82 000 henkilöautoa.Muun muassa romutuspalkkio vauhditti vanhojen autojen poistumaa autokannasta. Silti henkilöautokannan ikä kasvoi viime vuonna 12,1 vuoteen. Keski-ikä kasvoi noin 1,3 kuukaudella vuoteen 2017 verrattuna.Sähköautojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä kasvoi viime vuonna 4,7 prosenttiin. Täyssähköautojen osuus ensirekisteröinneistä oli 0,6 prosenttia ja lataushybridien 4,1 prosenttia.Kaasuautojen ensirekisteröintien määrä kasvoi selvästi viime vuonna, sillä niiden osuus rekisteröinneistä oli 1,0 prosenttia. Kaasuautojen ensirekisteröintejä vauhditti erityisesti romutuspalkkio. Noin viidennes viime vuonna ensirekisteröidyistä kaasuautoista hankittiin romutuspalkkiolla.Noin neljännes viime vuonna ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli dieselautoja. Koko henkilöautokannasta 28 prosenttia on dieselkäyttöisiä. Ensirekisteröinneissä dieselin osuus on viime vuonna pienentynyt, mutta autokannassa olevien dieselautojen määrä kasvaa vielä lähivuosien ajan.Dieselautojen suhteellinen osuus kasvaa autokannassa lähivuosina, sillä tällä hetkellä romutusikäisten autojen ikäluokissa on vain vähän dieselkäyttöisiä autoja. Pääosa dieselautoista on iältään alle 10-vuotiaita. Lisäksi dieselautojen määrää kannassa kasvattaa käytettyjen autojen maahantuonti. Lähes 60 prosenttia käytettynä maahantuoduista autoista on dieselkäyttöisiä.