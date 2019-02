Autot

Täyssähköauto vai pistokehybridi? Suomalaisautoilijat näyttäisivät jo tehneen valintansa

Huimaa kasvua

Suomalaisen liikenteen sähköistymisestä on viime kuukausina kirjoitettu ja puhuttu paljon mediassa. Esille on noussut lukuisia erilaisia tavoitteita ja skenaarioita, joissa on edellytetty autokannan suhteellisen nopeaakin uudistumista, sekä sähköisten tai sähköavusteisten ajoneuvojen lisääntymistä.Miten uudistumista on tapahtunut menneinä vuosina? Trafin (nykyisin Traficom) vuoden 2018 tilastoista selviää, että viime vuoden lopulla maassamme oli noin 15 800 lataushybridi- ja täyssähköautoa. Niistä valtaosa oli lataushybridejä, lähes 13 100 kappaletta.Lataushybridin erottaa täyssähköautosta se, että lataushybridissä (PHEV) on myös polttomoottori, ja sen akku on kapasiteetiltaan pienempi. Auton perusidea on, että lyhyemmät matkat taitetaan sähkövoimalla, ja pidemmillä siirrytään fossiiliseen polttoaineeseen.Lataushybridien määrä on kasvanut meillä viimeisen kolmen vuoden aikana todella voimakkaasti. Syynä tähän lienevät se, että niiden tarjonta on lisääntynyt huomattavasti, sekä se, että pienempien akkujen ansiosta niiden hinnat ovat huomattavasti kilpailukykyisemmät.Lisäksi lataushybridin käyttö soveltuu useammalle, koska autolla voi ajaa myös nestemäisen polttoaineen vauhdittamana – silloin tosin myös CO2-päästöjäkin alkaa syntyä tien päällä. Uusimpien Euro6-polttomoottoreiden hiukkaspäästörajat ovat erittäin tiukat niin bensiini- kuin dieselmoottoreidenkin osalta.Vuoden 2015 lopulla lataushybridejä oli Suomen ajoneuvokannassa 1 017 kappaletta, vuotta myöhemmin jo 2 437, sitten 5 719 kappaletta ja viime vuonna tarkalleen 13 095 kappaletta. Kolmen kuluneen vuoden aikana määrä on siten lähes 13-kertaistunut, ja vuositasolla kasvu ollut pyöreästi 2,5-kertaista.Samassa ajassa täyssähköautojen määrä on kasvanut vain 1 017 kappaleesta 2 683 kappaleeseen. Näyttäisikin siltä, että suomalaisautoilija valitsee näiden kahden välillä vielä mieluummin lataushybridin.Uusia lataushybridejä tulee monelta automerkiltä tänäkin vuonna markkinoille, joten niiden suosion voi olettaa edelleen kasvavan. Myös autoverotus suosii lataushybridejä. Jos kasvu jatkuu suunnilleen samankaltaisena kuin aiemmin, tämän vuoden lopulla maassamme on jo reilusti yli 30 000 lataushybridiä, ja ensi vuoden aikana saattaa hyvinkin 75 000 kappaleen rajapyykki ohittua.Jossakin vaiheessa kasvuprosentit alkavat kuitenkin taittua, sillä Suomessa myydään tänäkin vuonna arviolta vain 120 000 uutta autoa.