Autot

Espoo vastustaa läpiajoportteihin perustuvaa tiemaksua – ”kilometripohjainen malli tasapuolisempi”

Kaupungin niin sanotusta MAL2019-suunnitelmasta* esittämän lausunnon mukaan erityisesti porttimallilla toteutetut vyöhykerajat ovat Espoon mielestä ongelmallisia, minkä lisäksi myös autolla ajamisen hinnoittelua tulee selvittää suunnitelmassa lisää.Kaikkiaan Espoo näkee, että kuntien sisäiset maksuvyöhykkeet asettavat kuntalaiset eriarvoiseen asemaan sisäisillä asiointi-, työ- ja koulumatkoilla. Itse tiemaksua Espoo ei kuitenkaan täysin tyrmää, vaikka suhtautuukin siihen kriittisesti:”Kilometripohjainen tiemaksu olisi porttimallia tasapuolisempi. Kääntöpuolena tiemaksut kohdistuvat tuolloin raskaimpana niihin, joilla on pisimmät matkat ilman riittävän hyviä kulkutapavaihtoehtoja, koska heidän on suurten matkakustannusten lisäksi maksettava myös suurimmat tiemaksut”, kaupungin lausunto toteaa ja jatkaa vielä aiheesta.”Mahdollinen tiemaksu tulee kytkeä laajempaan autoilun verotuksen uudistukseen, jossa otetaan huomioon kaikki autoiluun kohdistuvat verot ja maksut sekä sosioekonominen oikeudenmukaisuus. Suunnitelmaluonnoksessa on oletettu, että tiemaksujen tuotot eivät vähennä valtion rahoitusta seudun liikenteeseen. Tällaisten takeiden saaminen on kuitenkin mahdotonta, koska valtion budjetista päättää eduskunta joka vuosi erikseen”.* Parhaillaan valmisteltavassa MAL2019-suunnitelmassa pääkaupunkiseudun kunnat sopivat yhteisesti muun muassa alueen maankäytöstä sekä liikenne- ja asumisratkaisuista.