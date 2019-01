Autot

”Kehitystä ulkopuolella, vallankumous sisällä” – näin luokkansa myydyin automalli uudistuu





Linjoja on muokattu, mutta auton tunnistaa yhä Clioksi. Myös sisätiloissa näkyy muutos: Renault kuvailee sitä tekniseksi, laadulliseksi ja muotoilulliseksi vallankumoukseksi.Cliossa on nyt teknologiaa, jota osataan odottaa paljon suuremmilta ja kalliimmilta automalleilta, kuten saman automerkin Meganelta ja Espacelta.Kaikissa Clioissa on digitaalinen mittaristo, joko 7- tai 10-tuumaisena. Suuremmassa mittaristossa on myös navigaattorin näyttö.Vaikka uusi Clio on 14 millimetriä lyhyempi kuin edeltäjänsä, tilankäytön ansiosta matkustajille ja tavaroille on enemmän tilaa kuin ennen. Tavaratila on 391 litran kokoinen, ja matkustamossa on lisäksi 26 litraa erilaista säilytystilaa. Etuistuimeen luvataan aiempaa enemmän reisitukea.Kori on madaltunut 30 millimetriä, millä on alennettu ilmanvastusta.Kaikissa malleissa on vakiona led-ajovalot sekä kromatut sivuikkunoiden kehykset.Renault esittelee viidennen sukupolven Clion Geneven autonäyttelyssä maaliskuun viidentenä päivänä. Suomen mallisto, hinnat ja aikataulut vahvistuvat myöhemmin.