Poliisi paljasti viimein järkälemäisten Hevi-Mersujen täyden hinnan – pelkkä kattoluukku maksoi yli 15 000 euroa

Hinta tasan 332 200 euroa kappaleelta, päälle 487,87 euron toimituskulu ja päälle vielä 38 157,13 eurolla lisävarusteita. Yhteensä 370841 euroa. Siinä hinta, jonka Poliisihallitus maksoi joulukuussa runsaasti julkisuudessa paistatelleista sotilastason Mercedes-Benz G280 CDI LAPV 5.4 -panssariajoneuvoistaan per kappale.Ilta-Sanomien poliisihallitukselta tänään saamien asiakirjojen mukaan tilatut LAPV-ajoneuvot ovat saksalaisen ACS Armored Car Systems GmbH:n valmistamia. Käytännössä tämä tarkoittaa lähinnä auton koria, sillä ajoneuvojen alusta, voimansiirto sekä vaihteisto tulevat poliisihallituksen mukaan Daimlerilta.Autojen tarkka värityskin eli tummansininen Dark Blue Glossy on tehdastekoa eli valittu Vehon Mercedes-Benz -värikartasta.Väristä poliisihallitus on saanut reilut 2100 euroa alennusta per auto, mikä viittaa siihen, että G280 CDI LAPV 5.4:n niin sanottu tehdasväritys on jokin muu kuin tavallinen henkilöautomaali – käytännössä esimerkiksi jonkinlainen sotilaskäyttöön tarkoitettu erikoismaastoväri.Erityisen kalliita lisävarusteita poliisin dieselmoottorisissa panssarimersuissa ovat niin sanotut puhkeamattomat renkaat, eli renkaat joilla voi ajaa myös niiden tyhjennyttyä, sekä huimat yli 15 000 euroa maksanut kattoluukku jonka taktista tarkoitusta voi maallikko lähinnä vain arvailla.Polttoainekäyttöinen lisälämmitin (1751 euroa)Karjarauta edessä (930 euroa)Talvirenkaat Continental 265/70R17,5 (5680 euroa)Hutchinsson Run Flat -sarja asennettuna talvirenkaisiin (6600 euroa)Työvalot taakse Led 2 kpl, häiriösuojattu (490 euroa)Ylläpitolaturi 24 V, varustettuna 5 m Defa johdolla (570 euroa)Suojattu avattava kattoluukku kattokehikolla. Luukku liikkuu sivuttain ja on lukittavissa auki-asentoon (15890 euroa)Peruutuskamera, näyttö ohjaamossa (1100 euroa)Hälytyslaitteet ja viestilaiteasennukset poliisin vaatimusten mukaisesti (6880 euroa)Tummansininen (MB5904) ulkoväri koko autossa (alennusta perushintaan 2140 euroa)Auto luovutettava puitesopimusehtojen mukaan väliseinällä, polttoainesäiliö täyteen tankattuna ja tieliikenteeseen hyväksyttynä rekisteröitynä, noudetaan toimittajalta (0 euroa)