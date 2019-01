Opel tavara-autosuosikki uudistuu ja vankistuu – jalkakikalla saa sivuoven auki

Autot

Opel Vivaro vankistuu – sama auto kolmella eri pituudella

31.1. 9:59

Opel Opelin tavara-automalliston kestosuosikki uudistuu ja vankistuu.

Uutuuden kantavuus on kasvanut poistuvaan malliin nähden 200 kiloa, mikä nostaa lukeman 1 400 kiloon. Myös 2 500 kilon vetopaino on 500 kiloa enemmän edeltäjäänsä verrattuna. Tavaratilan tilavuus on 6,6 kuutiometriä.



Jatkossa tarjolla on kolme eri pituutta (4,60–5,30 m). Kuljettajan työtä helpottavat lukuisat avustinjärjestelmät ja IntelliGrip-pidonhallintajärjestelmä. Sivuliukuovet avautuvat sähköisesti, kun jalkaa heilauttaa sensorin alla.



Vivaro-mallisto laajenee ensi vuonna myös täyssähköversiolla.



Vuodesta 2001 markkinoilla ollutta Vivaroa on jo valmistettu jo yli miljoona kappaletta.