Škoda suosii uudessakin mallissaan k- ja q-kirjaimia – tältä se näyttää

31.1. 12:15

UUSI MALLI Karoqin ja Kodiaqin jälkeen Škoda tuo talliinsa Kamiqin.

Škodan uusi crossover on jo valmistajansa kolmas katumaasturimalli Euroopan markkinoilla.



Kamiq-nimi tulee Pohjois-Kanadassa ja Grönlannissa asuvien inuiittien kielestä. Sana kuvaa jotakin, joka sopii kuin valettu mihin tahansa tilanteeseen, valmistaja tulkkaa. Kamiq tunnetaan jo Kiinassa, jossa Škoda sen lanseerasi viime kesäkuussa.



Kamiq on pienikokoinen crossover-malli. Skaalautuvaan, poikittaisasennetuilla moottoreilla varustettujen automallien perustekniikkaan perustuvassa mallissa on uusia avustinjärjestelmiä ja monia Simply Clever -ratkaisuja. Kamiq ensiesitellään Geneven autonäyttelyssä 5.‒17. maaliskuussa 2019.