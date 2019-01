Autot

Helsinki suunnittelee luopuvansa pakollisista pysäköintipaikoista jopa kokonaan

Käytännössä kaupunki ei enää määräisi uusien asuintalojen autopaikkojen vähimmäismäärää, vaan asuntojen rakennuttajat toteuttaisivat pysäköintipaikkoja vain sen verran, miten rakennuttajat itse arvioivat olevan kaupallisen houkuttelevuuden kannalta ihanteellisinta.Kaupungin mukaan tavoitteena on ”hillitä rakentamisen kustannuksia” ja ”mahdollistaa tiiviin kaupunkirakenteen toteutuminen saavutettavuutta ja kilpailukykyä vaarantamatta”.– Lähtökohtainen ajatus markkinaehtoisessa pysäköinnissä on se, että rakennuttajat voivat vastata pysäköintipaikkojen tarpeeseen joustavammin kuin kaupungin asettama jäykkä pysäköintinormi. Kuluttaja eli asunnon ostaja olisi tämän kaiken keskiössä, Helsingin liikenne- ja katusuunnittelupäällikkötoteaa kaupungin lähettämässä tiedotteessa.Uudistuksen tavoitteena ei varsinaisesti ole vähentää pysäköintipaikkojen määrää, mutta on todennäköistä, että markkinaehtoisessa mallissa pysäköintipaikkoja ei toteudu yhtä paljon kuin nykyisin. Myös paikkojen hinnoissa saatetaan tulevaisuudessa nähdä nykyistä suurempia keskinäisiä eroja.Ääritilanteessa saattaisi olla jopa mahdollista, ettei uuteen asuintaloon tulisi välttämättä yhtäkään perinteistä asukaspysäköintipaikkaa.– Markkinaehtoisessa pysäköintimallissa korostuu, ettei pysäköintipaikka ei ole itsestäänselvyys. Asunnon ostajan tai vuokraajan tulee varmistaa etukäteen, onko alueelta saatavissa pysäköintipaikkaa ja mihin hintaan, Putkonen summaa.Pysäköintipaikkojen rakentaminen pihakannen alle tai pysäköintiluolaan maksaa kaupungin omien laskelmien mukaan olosuhteista riippuen 15 000–65 000 euroa.Kaikkiaan kaupunki on laatinut päätöksenteon pohjaksi neljä erilaista mallia, jotka eroavat toisistaan muun muassa pysäköintipaikkojen sijainnin ja toteutustavan sekä markkinaehtoisuuden asteen mukaan.Mainituista vaihtoehdoista kaksi luokitellaan asiakirjoissa täysin markkinoiden ehdoilla toimiviksi.Esitys myöhemmin kokeiltavista malleista ja tarkemmista pilottialueista aiotaan tuoda poliittiseen käsittelyyn näillä näkymin maaliskuussa.