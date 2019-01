Autot

Sähkö vai bensiini? Näin kauan kestää ennen kuin saman automallin elinkaaripäästöt ovat tasoissa

Esimerkiksi uusi Hyundai Kona antaa hyvän mahdollisuuden vertailla tavallisen bensiinikäyttöisen ja täyssähköauton elinkaaripäästöjä, sillä samasta autosta on olemassa molemmat versiot.Täyssähköauto Kona Electricillä on pääosin LG Chemin valmistaman akuston vuoksi heti upouutena niskassaan noin 14,6 tonnin CO2-kuorma, kun otetaan huomioon myös auton valmistus ja elinkaaripäästöt. Tien päällä auto on luonnollisesti päästötön. Sähkötuotannon CO2-päästöt vaihtelevat maittain samalla tapaa kuin fossiilisten polttoaineiden tuotannosta johtuvat päästöt.Samanlaisella, tyypillisellä polttomoottori-Konalla vastaava valmistukseen liittyvä lukema on vain 5,6 tonnia, eli sähköversio on kuormittanut ympäristöä ennen ensimmäistäkään ajettua kilometriä bensiiniversioon verrattuna jo lähes kolminkertaisesti.Kun autoilla aletaan ajaa, alkaa tilanne muuttua nopeassa tahdissa. Jo kolmen vuoden tyypillisen suomalaisen ajosuoritteen jälkeen autot ovat CO2-kuorman suhteen tasoissa, ja kaikki sen jälkeen on sähkö-Konan eduksi.Suomessa autot romutetaan vasta reilussa 20 vuoden iässä, joten selvää on, kumpi tuottaa elinkaarensa aikana CO2-päästöjä enemmän. Ei ole myöskään näköpiirissä mitään syytä siihen, että sähköautot romutettaisiin nuorempina, sillä kalliina pidetyt akut ovat kierrätystavaraa ja voidaan vaihtaa uusiin melko helposti.Tulevaisuutta ajatellen Hyundai on tehnyt Suomessa Wärtsilän kanssa sopimuksen sähköautokäytöstä poistettujen akkujen jatkokäytöstä energian varastoinnissa. Akut voidaan hyödyntää Wärtsilän 177 maata kattavassa kierrätystoiminnassa. Ne eivät siis ole ongelmajätettä.