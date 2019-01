Autot

Moottoripyöriä voi ajaa keskellä talvea – suurtapahtumassa tarjolla 50 uutuutta

MP 19 -messuilla pääsee koeajamaan uusia moottoripyöriä Euroopan suurimmalla asvaltoidulla sisäkoeajoradalla. Pituutta radalla on 600 metriä.Koeajossa on noin 50 moottoripyörää. Tänä vuonna koeajoaikoja on lisätty yleisön pyynnöstä. Ajovuorot ovat kymmenen minuutin mittaisia. Ajovarusteet saa lainaksi paikan päältä.Koeajamaan pääsee BMW:n, Harley-Davidsonin, Husqvarnan, Hondan, Indianin, Kawasakin, KTM:n, Suzukin, Triumphin ja Yamahan uutuusmoottoripyöriä. Koeajossa on myös sähkömoottoripyöriä ja mopoja merkeiltä Lifan, Silence, Scogo ja Vetta, Peugeot, Drac ja Conan.Koeajoradalla pääsee koeajamaan moottoripyöriä joka päivä. Sunnuntaina 3. helmikuuta koeajorata on kuitenkin varattu puolesta päivästä lukien kevytmoottoripyörien ja mopojen koeajolle. Silloin myös kortittomat yli 15-vuotiaat pääsevät koeajamaan huoltajan luvalla. Koeajossa on Hondan, Kawasakin, KTM:n, Suzukin ja Yamahan kevytmoottoripyöriä, Peugeot, Drac ja Conan mopoja sekä sähkömoottoripyörät Lifan, Silence, Scogo ja Vetta.MP 19 -messut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa perjantaista sunnuntaihin 1.–3.2.2019.