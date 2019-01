Autot

Tiesitkö tämän moottoriöljyistä? Kaikki öljyt eivät sovellu lainkaan talvikäyttöön

valittaessa on tiedettävä, millaista öljyä auto tarvitsee. Yleensä autolle kuin autolle löytyy autonvalmistajan suositusten mukainen voiteluöljy.Helpoimmillaan moottoriöljyn valinta onnistuu esimerkiksi varaosaketjujen verkkosivuilla, yksinkertaisesti syöttämällä auton rekisterinumero varaosahakukoneeseen, jolloin ruudulle ilmestyy lista kyseiseen autoon sopivista moottoriöljyistä.voidaan pitää, että synteettiset moottoriöljyt soveltuvat ympärivuotiseen käyttöön, kun taas mineraaliöljyt soveltuvat kesäkäyttöön. Yleisimpiä ovat moniasteöljyt, jotka toimivat useassa eri lämpötilassa.Suomen olosuhteissa öljyt on hyvä vaihtaa vähintään kerran vuodessa.Moottoriöljy tulee vaihtaa aika ajoin, sillä sen likaantuminen voi johtaa moottorin vahingoittumiseen. Autonvalmistaja antaa yleensä suosituksen öljynvaihtovälistä auton ohjekirjassa.Ja jos itsestä löytyy pienintäkään tekijänvikaa, kannattaa muistaa että öljynvaihdon voi tehdä myös itse. Silloin tosin kannattaa tutustua öljynvaihdon perusasioihin, tarkistaa öljyn oikea määrä auton ohjekirjasta ja hankkia myös vaihtotyössä tarvittavat työkalut ja tuotteet.on syytä pitää mielessä, että kaikki jäteöljyt ovat vaarallista jätettä joka ei kuulu esimerkiksi viemäriin tai roskikseen. Jäteöljyjen polttaminenkin on lailla kielletty.Jos yksityiselle henkilölle kertyy käytettyä voiteluöljyä, se on toimitettava aina asianmukaiseen vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Pienten öljymäärien vastaanotto on näissä pisteissä aina ilmaista.