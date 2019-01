IS ensitesti: Tältä näyttää ja tuntuu ”vuoden 2019 Nissan Primera” – nimi vaihtunut, mutta tunnelma yhä ennallaan.

Autot

Datsunin tarina Suomessa ja itse asiassa koko Euroopassa alkoi Bluebirdillä, jota kutsuttiin Suomessa ”Luupääksi”. Se kasvoi sukupolvi kerrallaan suuremmaksi, kunnes 1990-luvulle siirryttäessä korvaajaksi tuli Iso-Britanniassa tehty Primera. Valmistajan nimi oli vaihtunut vuosien aikana Nissaniksi. Suomalaisten keskuudessa siitä tuli suosittu.Vuodesta 1991 alkaen Primera oli kuudentoista vuoden ajan yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kymmenen eniten rekisteröidyn automallin joukossa. Vasta Qashqain esittely ja Primeran tuotannon lopettaminen päättivät pitkän taipaleen myyntitilaston kärkipaikoilla. Vuosien 1990–2008 aikana Suomessa rekisteröitiin melkein 53000 Primeraa, joista oli vuoden 2016 lopussa liikenteessä edelleen melkein 35000 kappaletta.Pohjois-Amerikassa alkoi pari vuotta Primeran esittelyn jälkeen aivan uuden Altiman myynti. Se perustui suoraan Bluebirdin Japanissa myytäviin sukupolviin ja oli kooltaan vähän eurooppalaista Primeraa suurempi. Oli vähällä, ettei Altima löytänyt tietään myös Eurooppaan. Nissan ei nimittäin ollut ollenkaan vakuuttunut Qashqain menestyksestä, minkä takia varasuunnitelmana oli Altimasta täkäläisille markkinoille kehitettävä versio.Kuten tiedämme Qashqai löysi paikkansa eurooppalaisten ja etenkin suomalaisten autonostajien sydämissä. Siitä on tuoreimpana todisteena Qashqain nousu vuonna 2018 Suomen eniten rekisteröidyksi automalliksi. Koska Qashqai ei tarvinnut tukea, jäi Altima Atlantin tuolle puolen. Myöhemmin sen reviiri on laajentunut kattamaan myös Kiinan.Tuorein, kuudennen sukupolven Altima esiteltiin maaliskuussa New Yorkin autonäyttelyssä, missä se yllätti varsin nuorekkaalla muotoilullaan. Ero aiempaan oli valtava. Nissan halusikin kohentaa mallin arvostusta. Kolmannes Yhdysvaltojen noin 300000 Altiman vuosimyynnistä on nimittäin mennyt autovuokraamoille. Se on pudottanut mallin hintaa käytettynä, eikä se ole ainakaan parantanut japanilaismerkin imagoa.Aiempaa rohkeamman muotoilun lisäksi uudessa Altimassa otettiin käyttöön maailman ensimmäinen muuttuvalla puristussuhteella varustettu moottori. Uutta on myös se, että Altiman saa nyt ensimmäistä kertaa myös nelivetoisena. Noita kahta asiaa ei kuitenkaan saa samaan pakettiin, joten otimme tarkasteluun perusmallin nelivedolla kuorrutettuna.Hopeanharmaa koeajokkimme muistutti ajasta, jolloin Nissan Primera taisteli perheautoluokan herruudesta Toyota Carina II:n ja myöhemmin Avensiksen kanssa.Suuri osa Primeroista myytiin kaksilitraisella bensiinimoottorilla varustettuna. Siihen verrattuna Altiman 2,5-litrainen vapaasti hengittävä perusmoottori ei ole kovin suuri muutos. Ainoa vaihtoehto vaihteistoksi on portaattomasti toimiva automaatti, joka oli yllättävän hyvä eli ei juuri lainkaan kuminauhamainen.Vaikka uuden Altiman korin muotoilu on moderni, muistuttaa kuljettajan paikalle istuutuminen aikamatkaa 1990-luvulle. Varsinkin oveen sijoitetut ikkunannostimien katkaisimet ja ohjauspylvään viikset ovat aivan kuin parinkymmenen vuoden takaa. Lisäksi ohjaamon mustan ja harmaan muovin eri sävyt tuovat elävästi mieleen autoilun menneisyyden. Asiassa on myös hyvät puolensa, sillä katkaisimet toimivat kuten aina ennenkin ja mittareiden selkeys on suorastaan huippuluokkaa.Kun odotukset eivät ole kovin korkealla, voi yllättyä myönteisesti. Altima on peruskansalaiselle tehty perusauto, joka alkaa tuntua aina vain paremmalta kilometrien kertyessä. Se menee ilman suurempia tuskia juuri sinne, minne ajaja sitä ohjaa. Altima on kotimaassaan syyttä suotta aliarvostettu, sillä sen ajo-ominaisuudet ovat oikeastaan suhteessa samalla hyvällä tasolla kuin ensimmäisessä Primerassa sen tullessa markkinoille.Nissan Altimalle ei varmastikaan olisi sijaa Euroopan automarkkinoilla, mutta Yhdysvaltoihin se sopii hyvin. Sille on edelleen oma paikkansa, vaikka katumaasturit valtaavat yhä suuremman siivun markkinoista itselleen. Yhdysvaltoihin tai Kanadaan mahdollisesti muuttavan kannattaa pitää Altima mielessä vaihtoehtona, jos haluaa rahalle vastinetta.