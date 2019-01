IS koejoi: Kia Optiman uusi bensaturbo – asettuu bensamalliston keskimmäiseksi

Autot

Maasturimuodista huolimatta myös perinteisellä farmariautolla on yhä suosijansa. Osa ostajista kun haluaa tilan lisäksi hieman matalampaa ajoasentoa ja ehkäpä myös korkeisiin möhkökoreihin nähden linjakkaampia muotojakin. Myös ajettavuus on tyypillisesti matalamman korimallin valtti.Asiakkaiden olemassaolon myötä vaihtoehtoja on farmariautorintamalla tarjolla edelleenkin varsin hyvin, päin vastoin kuin hiipuvalla porrasperämarkkinalla. Ilahduttavaa kehitystä nykyfarkuissa edustaa myös tilankäyttö, joka on tyypillisesti varsin hyvin tasapainossa sekä itse tavaratilan, että myös takaistuintilojen kanssa.Eräs farkkuvalikoiman vähän isomman pään niin sanotuista puolipremiumfarmareista on Kia Optima SW, joka sai viime vuoden puolella valikoimiinsa myös kaksi uutta voimanlähdettä. Näistä uusi 1.6 litran 136-heppainen CRDi-dieselmoottori on nyt tiukempien Euro 6d TEMP -päästönormien mukainen ja korvaa samalla vanhan 1.7 litran CRDi-dieselmoottorin.Toinen Optiman uusi voimanlähde on 180-hevosvoimainen 1.6 litran turboahdettu T-GDi -bensiinimoottori, joka ei dieselin tapaan korvaa mitään, vaan pikemminkin täydentää malliston valikoimaa.Käytännössä uusi bensakone asettuu siis Optima-malliston alkaen -version eli vapaasti hengittävän kaksilitraisen sekä valikoiman huipulta löytyvän 245-heppaisen GT:n väliin.Koeajoimme uutuuksista jälkimmäisen eli uuden 1.6-litraisen bensamallin, suositulla kaksoiskytkinvaihteistolla kuorrutettuna.Moottorin syytä tai sitten ei, mutta parhaimmillaan Optima tuntuu olevan maantiellä, jossa auto on kaikin puolin helppo, miellyttävä ja rento luotsattava. Kokonaisuutena iso Kia on jo muutaman vuoden mittaisesta malli-iästään myös yhä tuoreen tuntuinen, vaikkei konservatiivinen yleisilme liikoja revittelekään.Eniten pari kulunutta vuotta näkyvät joidenkin avustimien toiminnassa. Esimerkiksi käy auton sinänsä mainio adaptiivinen vakionopeussäädin, jonka tilannereagointi ei ole aivan niin pehmeää kuin muutamissa kilpailijoissa.Uusi moottorikin istuu autoon niin saumattomasti ja eleettömästi, että itse koneen arvostelu tahtoo melkeinpä unohtua. Nykyaikainen turbomylly vääntää kuitenkin mukavan alhaalta ja kulutuskin on ihan kohtuullista tai ainakin lupauksia tasolla. Yllätykset ja riemunkiljahdukset menosta puuttuvat, mutta se ei tässä kontekstissa ole mikään miinus.Melko hyvän arvosanan voi antaa myös auton voimalinjaan oleellisesti kuuluvalle automaattilaatikolle. Toiminnallisesti se ei ole kaikissa tilanteissa aivan lajinsa sulavin, mutta ei varsinaisesti ärsyttäväkään – ja tarjoaa ihan kohtuullista vastinetta sijoitetulle rahalle. Siis vähän niin kuin koko Optimakin.