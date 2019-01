Autot

IS koeajoi: Mercedes-Benz G 500 – testikulutus lähes 30 litraa sadalla!









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

















Varsin harva uusi auto näyttää ulkoa katsoen lähinnä pyörien päälle nostetulta armeijan miinalaatikolta. Mutta tuntuu sisältä silti S-Mersulta. Ja kuluttaa bensiiniä koeajolla lähes 30 litraa satasella. Mutta vastapainoksi kulkee ja kiihtyy asvaltilla kuin luotijuna. Ja vetää välissä vaikka pari tukkikuormaa metsään.Yksi sellainen kuitenkin markkinoilta löytyy ja se on tietenkin Mercedes-Benzin G-sarja, jonka uusimmassa versiossa ei ulkonäöstään huolimatta ole enää kovinkaan montaa yhteistä osaa edellismallien kanssa. Jopa G-sarjan legendaarisen suorat koripellit on viritelty muodistuksessa ennen kaikkea ilmanvastuksen ehdoilla, mitä ei kyllä äkkiseltään tahdo millään uskoa.Korin yksityiskohtainen tutkiminen kuitenkin paljastaa muun muassa tuulilasin olevan sittenkin hieman kaareva, minkä lisäksi esimerkiksi peltisen näköiset perinteiset kattokourut ovat sittenkin vain kattoa kiertävä lista. Erikoista, ja no, yhtä aikaa sekä nykyaikaa, että retroa retron vuoksi.Tekniikan osalta isointa muutosantia vanhaan aikaan nähden edustaa perinteisen jäykän etuakselin muuttuminen erillisjousitetuksi.Ratkaisu on mahdollistanut ennen kaikkea siirtymisen hammastanko-ohjaukseen, jonka teknisestä annista kuljettajille eniten näkyviä ovat G-Mersun lukuisat huippumodernit ajoavustimet. Samalla maasto-Mercedeksen tuttu työkonemainen ajotuntuma on hypähtänyt parisen piirua saksalaistyyppiseen luksushenkilöautosuuntaan.Isosta tekniikka-, korimuoto- ja mittamuutoksestaan huolimatta vanhan G:n tunnelmaa on pyritty säilyttämään siellä missä se on ollut mahdollista. Esimerkiksi kassakaappimaiset ovet vaativat yhä reilusti voimaa ja paukahtavat kiinni sellaisella uskottavuudella, jonka naapurikin taatusti huomaa. Ovisaranatkin ovat toki yhä näkyvillä, joskaan eivät nykyään enää tuotantoteknisistä, vaan ihan vain rehellisesti tunnesyistä johtuen.Moottoripuolella uudessa sukupolvessa löytyy valinnanvaraa toistaiseksi vain kahdesta nelilitraisesta bensakasista, joista koeajoon osui ”se pienempi” eli ”vain” 422-hevosvoimaa tuottava versio. Sekin kyllä riittää Suomen oloihin ihan riittävästi, uskokaapa vain.Ei nimittäin ole minkäänlaista kiistämistä, etteikö upeasti jytisevä kasikone olisi monella tapaa melkoinen tunnelmantuoja.Moottoritien liukkaalta rampilta lähtiessä Gee kiihtyy juuri siten miten nelivetoiselta luksusautolta sopii odottaakin, eikä suorituskyvyssä ole meikäläisissä ajoympyröissä minkäänlaista moitittavaa. Auto on lajissaan myös aivan uskomattoman hiljainen, osin jopa alussa mainitun saman merkin luksuslimusiini S:n veroinen.Ajettavuudeltaankin G-sarjalainen on todella hieno ja ilman epäilyksiä aitojen maastureiden ehdotonta kärkeä.Eikä varmasti ole yllätys, että luonnollisesti G 500:lla voi ominaisuuksiensa puolesta poiketa (tai vaikka muuttaa asumaan) myös maastoon. Koeajolenkillä kokeilimme peltoajelua 20-50 senttimetrin hangessa ilman minkäänlaisia ongelmia.Auton moninaisia lukkoja ei jouduttu kytkemään päälle edes ojanylityksessä, joka suoritettiin etukäteen maastotiedustellen ja tiedustelun perusteella sopivassa tulokulmassa.Ainoa mitä G:n kuljettajan ei kannata liikaa hienossa ohjaamossaan katsella, on auton hetkellisen polttoaineenkulutuksen mittari.Se käy harvoin alle kymmenessä litrassa ja kertoo, jopa että pelkkä tyhjäkäyntikulutus pyörii tavallisempiin bensa-autoihin nähden kaksinkertaisissa lukemissa.Edes tasaisella maantiellä ajettaessa Mercedes-Benz G 500:lla ei tahdo päästä alle 15 litran keskiarvoihin ja sekalainen arkiajo ilman erityisiä kiihdyttelyitäkin nostaa lukemat heti tuplaksi. Ei siis ihme, että iso tankki on yllättävän nopeasti tyhjä.Ominaisuus lienee tämän hintaluokan auton ostavalle vähintään yhtä ärsyttävä asia kuin itse bensaan (joksi G:lle hieman yllättäen kelpaa myös 95E10 -laatu) kuluva raha.Kaikkiaan Mersun uusi G-sarja tarjoaa varsin superlatiivisen ajokokemuksen josta ei särmää puutu.Parhaillaan kovasti puheenaiheena olevia päästötalkoita peilaten mielessä käy kuitenkin ajatus siitä, kuinkakohan pieneksi tällaisten autojen tila tulevaisuudessa vielä kapenee.