Norjan malli puhuttaa: Tämä Nissan nousi viime vuonna koko maan myydyimmäksi autoksi – valtava lukuero suhteessa Suomeen!

Autot

Norjan malli puhuttaa: Tämä Nissan nousi viime vuonna koko maan myydyimmäksi autoksi – valtava lukuero suhtees

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Erityisen hyväksi markkina-alueeksi Leafille on muodostunut Norja, missä malli oli viime vuonna koko maan myydyin auto kaikki mallit huomioiden.Numeroissa tämä tarkoitti sitä, että kaikkiaan Norjassa myytiin vuoden 2018 aikana yli 12 000 Leafia. Ero Suomen tilanteeseen on huima, sillä meillä samassa ajassa myytiin yhteensä 292 Nissan Leaf -sähköautoa.Vertailun vuoksi tässä yhteydessä voi mainita myös Suomen myydyimmän auton eli Nissan Qashqain jota rekisteröitiin vuoden 2018 aikana yhteensä tasan 5 540 kappaletta.Euroopan laajuisestikin Leafilla meni hyvin, sillä malli nappasi yli 40 000 kappaleen myynnillään paikan myös koko Euroopan eniten myytynä sähköautona vuonna 2018.Seuraavaksi Leaf-malleissa panostetaan toimintamatkaan ja varusteluun, sillä Nissan julkisti äskettäin kaksi uutta Euroopan markkinoille suunnattua versiota, joiden tavoitteena on varmistaa mallin asemaa mantereen kilpailukykyisimpiin kuuluvana sähköautona.Näistä entistä tehokkaammalla 62 kWh:n akulla varustettu uusi Nissan Leaf e+ 3.ZERO Limited Edition tarjoaa entistä parempaa suorituskykyä ja jopa 385 kilometrin toimintamatkan yhdellä latauksella.Malleista toinen eli 40 kWh:n akulla varustettu uusi Leaf 3.ZERO tuo puolestaan Euroopan eniten myytyyn sähköautoperheeseen uutuutena 8-tuumaisella näytöllä varustetun tietoviihdejärjestelmän, joka mahdollistaa uudet yhteyspalvelut, kuten ovelta-ovelle-navigoinnin.Euroopassa myytävään Leaf 3.ZEROon on saatavissa myös täysin uusi, parannettu NissanConnect EV -sovellus. Uudistus on tervetullut, sillä Nissanin aiemmat vastaavat sovellukset ovat keränneet osin jopa runsaasti kritiikkiä. Luvassa on myös aiempaa runsaampia personointimahdollisuuksia kuten uusia verhoiluvaihtoehtoja sekä kaksivärisyyttä.