Autoliitto tyrmää nopeat ja massiiviset sähköautomäärät – ”suomalaisella kotitaloudella ei ole varaa Norjan malliin”

Autot

Autoliitto tyrmää nopeat ja massiiviset sähköautomäärät – ”suomalaisella kotitaloudella ei ole varaa Norjan ma

Varsin pitkässä kommentissaan Autoliitto heittää niin sanotun täyslaidallisen muun muassa sähköautojen osuuden huomattavaan kasvattamiseen Suomen suurimman kaupunkiseudun liikenteessä.Sähköautot ovat vielä pitkään niin kalliita, että mahdollisista verohelpotuksista huolimatta, niiden ostajat ovat harvassa. Sähköautot eivät myös toistaiseksi ole kovin valmiita talviolosuhteisiin. Muun muassa niiden käyttömatka yhdellä latauksella – autojen myynnin kannalta kriittinen arvo - lyhenee kylmässä, Autoliitto lausuu ja muistuttaa, että myös autoteollisuudella on omat rajoitteensa lisätä sähköautojen tuotantoa kovin nopeasti.Lisäksi Autoliiton mukaan ”kukaan ei myöskään hanki sähköautoa, jos hänellä ei ole varmaa jokapäiväistä latausmahdollisuutta autolleen”.Pisimmän kritiikkinsä Autoliitto kohdistaa kuitenkin tapaan, jolla Norjaa nostetaan MAL2019-suunnitelmassa esiin jonkinlaisena sähköautojen esimerkkimaana.Norjassa on Suomea korkeampi autovero, josta sähköautot on vapautettu. Ne on vapautettu myös arvonlisäverosta ja ajoneuvoverosta. Norjan suurimmissa kaupungeissa sähköautoilla on ilmainen pysäköinti ja latausmahdollisuus, ja niillä saa myös ajaa joukkoliikennekaistoilla.Norjan valtiolla on varaa kaikkeen tähän, koska se rikastuu jatkuvasti myymällä fossiilisia polttoaineita muille maille. Tämä on mahdollistanut myös sen, että norjalaisten keskimääräinen tulotaso on jopa 40 prosenttia suomalaista korkeampi. Norjassa vauraissa kaupungeissa onkin tyypillistä ostaa perheen toiseksi tai kolmanneksi autoksi polttomoottoriauton lisäksi täyssähköauto.Suomessa perheissä on tyypillisesti vain yksi auto, ja sen keskimääräinen arvo on noin 3600 euroa. Jo tämä kertoo sen, että Suomella tai suomalaisella kotitaloudella ei ole varaa Norjan malliin. Tämän vuoksi esimerkki on todella huono.Lopuksi Autoliitto lataa lausunnossaan, että juuri Norjassa sähköautot ovat heikentäneet joukkoliikenteen kilpailukykyä:Tämän kokemuksen perusteella pyrkimys lisätä sähköautojen osuutta häiritsemättä joukkoliikenteen kilpailukykyä tuntuu varsin haasteelliselta. Autoliitolla ei ole mitään eri käyttövoimia vastaan, mutta niiden käyttövaatimusten tulee perustua realismiin.