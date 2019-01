Autot

Tiesitkö tämän talvidieselistä? Tämän talvilaadun pakkasraja ylittyi juuri – ”Auto yksinkertaisesti hyytyy”

Dieseliä autoonsa tankkaavien pitää olla tarkkana talven kovilla pakkasilla. Kovat pakkaset nimittäin käyvät dielseautojen voimille.Suurella osalla huoltoasemista on tarjolla vähintään -29 tai -34 asteen kylmyyttä kestävää dieselin talvilaatua. Myös -37 asteen kylmyyttä kestävää dieseliä on asemilla tarjolla, varsinkin pohjoisen ja itäisen Suomen asemilla.– Jos lähtee liikkeellä dieselautolla, johon on tankattu -29 asteen kylmyyttä kestävää dieseliä, vaarana on, että autosi hyytyy. Jos tämä on tiedossa en siis lähtisi ehdoin tahdoin autolla liikkeellä näin kovilla pakkasilla, Moottoritoimittajat ja -tiedottajat MOTT ry:n puheenjohtaja Jonne Luomala https://www.is.fi/haku/?query=jonne+luomala kertoo.Hän on toiminut aiemmin myös Autoliiton turvapalvelupäällikkönä.– Auto yksinkertaisesti hyytyy. Polttoaineensuodatin menee tukkoon, Luomala kertoo.

Mitä sitten pitää tehdä?

– Kyllähän hinausauto tarvitaan nopeasti paikalle, jotta auto saadaan korjaamolle ja kuljettaja lämpimään. Polttoaineen suodatin täytyy vaihtaa ja sen jälkeen pitää laittaa tankkiin sellaista dieseliä, joka kestää nämä pakkaset, hän kertoo.Dieselautoja ja henkilöautojakin hyytyy talvisin tielle.– Varsinkaan uusien dieselautojen tankkiin ei pidä laittaa mitään lisäaineita, sillä ne eivät kestä sitä, Luomala sanoo.