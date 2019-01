Autot

BMW:n luksusmalli uudistuu – 394 heppaa kehittävän version laskennallinen kulutus vain reilut pari litraa

Uudistettu BMW 7 tuoreistaa voimalinjaratkaisujaan. Valikoimaan kuuluu uusi kahdeksansylinterinen moottori, kuusisylinterinen rivimoottori sekä pistokehybridimoottori. Koko moottorivalikoima täyttää Euro 6d-Temp -päästömääräykset.Pistokehybridimalliston ensisijaisena voimalähteenä toimii nyt, edeltäjän nelisylinterisen sijaan, uusi bensiinimalleista lainattu kuusisylinterinen turboahdettu moottori. Näin myös mallinimi muuttuu kuvaamaan kasvaneita voimavaroja. BMW 745e ja BMW 745 Le xDrive -mallien tehot ovat nyt 290 kW/394 hv, mutta kulutuslukemat vain 2,6–2,1 litran yhdistetyllä kulutuksella/100 km. Yhdistetyt hiilidioksidipäästöt ovat 59–48 g/km. Mallien uudistettu ajoakusto tarjoaa 50-58 kilometrin täysin sähköisen toimintamatkan, valmistaja lupaa.Samalla kuljettajaa avustavien järjestelmien toiminnallisuus kasvaa. Esimerkiksi peruutusavustin osaa ohjata autoa peruuttamalla juuri ajettua reittiä pitkin takaisin jopa 50 metrin matkan.Uudesta 7-sarjan sedanista tulee markkinoille ennestään tutut normaaliakselivälin malli ja pitkän akselivälin Lang-versio. Pidemmässä versiossa takapenkin matkustajien jalkatilaa ja koko auton mittaa on kasvatettu 14 senttimetriä. Molemmat versiot ovat 22 millimetriä edeltäjiään pidempiä. Mallien leveys ja korkeus säilyy ennallaan.Auton keula on 50 millimetriä edellismallia korkeammalla. Samalla konepellin kohokuviot on viistetty terävämmin ja BMW:n merkki on aiempaa kookkaampi. Keskeinen muutos ilmeessä on myös 40 prosenttia aiempaa suurempi munuaisenmuotoinen jäähdyttimen säleikkö ja aiempaa matalammiksi muotoillut ajovalot.Keulan ilmanottoaukkoihin on tuotu ohjaimet siirtämään ilmaa jarrujen ilmakanaviin ja Air Curtain -ilmakanaviin vähentämään ilman pyörteitä rengaskoteloissa. Auton takaosan helma seuraa keulan muotokieltä. Pakoputkien kromireunuksen kokoa on kasvatettu. Takavalot ovat edellismallia matalammat.Auton akustiikkaa on parannettu takarenkaiden kotelojen, B-pilareiden ja turvavöiden aukkojen äänenvaimennusta lisäämällä. Lisäksi sivuikkunoiden ja takaikkunan lasi on aiempaa paksumpaa.Sisätilojen nahkaverhoilun peittoa on laajennettu sekä auton akustiikkaa on optimoitu. Lisäksi auton käyttöjärjestelmä on päivitetty uusimmalle, yksilöitävälle BMW Operating System 7.0 -alustalle.Ohjauspyörän muotoilua on uudistettu, ja samalla monitoimipainikkeet on järjestelty uudelleen. Vakiovarusteena tarjottava matkapuhelimen langaton latausalusta on sijoitettu mukitelineiden viereen.Kaikkien mallien alusta on toteutettu adaptiivisella jousituksella ja sähköisesti säädettävillä iskunvaimentimilla sekä kahden akselin automaattisesti itsetasaavalla ilmajousituksella.Mallin tuotanto alkaa maaliskuussa. Uuden BMW 7-sarjan hinnat alkavat alustavasti 109 839 eurosta (745e A -malli).