Koeajossa kaasu-Astra: Kiertotalous kunniaan – polttoainekuluissa selvää säästöä

Opel Astra valittiin vuoden autoksi Euroopassa kolmisen vuotta sitten, ja hyvä valinta se on vieläkin.Vuodenvaihteessa Suomen Opelin mallistoon palasi taas myös Astran kaasumalli, joka on mielenkiintoinen ennen kaikkea siksi, että käytännöllisyyttä ei ole uhrattu uuden version luomisessa. Enjoy-varustellun kaasuversion saa edullisimmillaan alleen noin 23 000 eurolla. Farmarikorin lisähinta on reilut tuhat euroa.Auto on päällepäin ihan tavallisen farmari-Astran näköinen, ja saman voi todeta sen muustakin tarjonnasta. Ajo-ominaisuudet ovat tasapainoiset. Ohjaustuntuma on hyvä. Auto etenee pitkillä matkoilla rauhallisen tyynesti. Jousitus on tanakka, muttei häiritsevän kova.Yksi seikka kaasu-Astrassa jää kuitenkin harmittamaan: automaattivaihteistoa ei siihen ole saatavilla. Nykyisin yhä useampi arvostaisi myös nelivetoisuutta, mutta sitäkään ei kaasuversiona ole tarjolla.Toisaalta monet valitsevat auton ennen kaikkea toimivien tilojen vuoksi, jolloin farmarimallit ovat vahvoilla. Astra Sports Tourerissa on kaasuversiona täsmälleen samat tavaratilat kuin muissakin Astra-farmareissa, eikä muuallakaan tarvitse tilojen suhteen tehdä ylimääräisiä myönnytyksiä. Astra on edelleen perusvarma ja nykyaikaisen toimiva käyttöauto, jonka hankintahinta pysyy miellyttävän maltillisena.Tekniikkana kaasu-Astrassa on perinteinen, 1,4-litrainen turbomoottori ja kuusiportainen manuaalivaihteisto. Turbomoottorista on säästöteemaa vaalien kutiteltu ulos vaisuhkot 110 hevosvoimaa, minkä tuntee enimmäkseen kiihdytyksissä tahmeutena. Kuusiportaista manuaalia saa hämmennellä ahkerasti, ja joskus vaihteistolta toivoisi mahdollisuutta nopeampiin vaihtoihin vauhdin keräämiseksi.Tekniikassa ei siis ole tarjoilla mitään kovin uutta, mutta kaasukäytön mahdollisuus muuttaa auton päästötematiikkaa radikaalisti. Aina kun puhutaan kaasuautosta, on syytä pitää mielessä, että tässä autossa on myös bensiinisäiliö ja siten mahdollisuus ajaa tavallisella bensiinillä silloin, kun kaasua ei ole mahdollista tankata.Polttoaineen vaihtamisen auto tekee huomaamattomasti itse. Bensiinisäiliö on tosin pienehkö, vain 14-litrainen. Joka tapauksessa auton kokonaistoimintamatka on noin 700 kilometriä, eikä matka katkea tankkausten vuoksi kuin minuuteiksi.Koeajoauton ajoneuvovero on kokonaisuudessaan 420 euroa vuodessa, josta käyttövoimaveroa kannetaan kaasunkäytön vuoksi 226 euroa. Ylimääräinen käyttövoimavero ei tue sen paremmin ympäristöystävällisyyden kuin taloudellisuudenkaan teemaa, mutta onneksi ajaminen on muutoin varsin edullista. Kaasu-Astra-farkun tankkeihin menee 19 kilon verran maa- tai biokaasua, ja kaasulla ajaa pyöreästi 450 kilometriä.Koeajojaksolla kaasua kului matkapainotteisessa ajossa (keskinopeus 75 km/h) vain 3,9 kiloa sadalla. Biokaasulla ajaessaan tietää olevansa ympäristön asialla, ilman korkeiksi kohoavia kustannuksia. Sadalle kilometrille polttoainekustannukset jäävät selvästi alle kuuteen euroon, mikä on huomattavan vähän.