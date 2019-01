Ensitestissä japanilainen bulevardisportti – ”mieluummin näytille autokatokseen kuin tallinovien taakse piiloon”

Autot

Lexus RC on nätti bulevardisportti – kakkosautoksi varakkaaseen perheeseen?









Perinteisten coupé-autojen markkina ei koskaan ole ollut Suomessa suuren suuri. Näteille kaksiovisille löytyy kuitenkin yhä oma uskollinen ostajakuntansa, jota kosiskellaan Lexuksen osalta muun muassa linjakkaan RC-mallin voimin.Muun muassa Mersun C-Coupén ja Bemarin nelossarjan kanssa kisaavan RC:n erikoisuus on sähköä ja bensiinimoottoria yhdistelevä hybriditekniikka, joka pitää sekä kulutuksen, että auto- ja muut päästöverot jokseenkin niin alhaalla kuin Suomessa tällä hetkellä on – tässä autoluokassa ja tähän hintaan – järkevästi mahdollista.Juuri nyt RC on saapunut niin kutsuttuun kasvojenkohotusikään, jossa mallia on otettu erityisesti japanilaismerkin uuden LC-lippulaivacoupén keulailmeestä.Käytännössä RC:n suurin muotomuutos keskittyy keulaan ja ajovalojen tienoille, minkä lisäksi takapuskuria hallitsevat uusien ja entistä leveämpien takavalojen ohella myös myös upouudet ilmanohjaimet. Sisällä kosmeettista uutta voi löytää kojelaudasta ja keskikonsolista, joiden muodistuksia voi kuitenkin luonnehtia kokonaisuutena lähinnä vain minimaalisiksi.Muilta osin Lexus RC onkin sitten käytännössä entisellään. Auto on teknisesti erittäin läheistä sukua vastaavalle porrasperäiselle IS-mallille, mikä tarkoittaa muun muassa yhteistä ja toiminnaltaan suorastaan sulavaa hybridivoimalinjaa.Vaikka kyseessä ei missään nimessä ole millään tavoin tehoton paketti, tarkoittaa se yhdessä auton painon kanssa käytännössä sitä, ettei tarjolla ole aivan RC:n ulkonäön veroista suorituskykyä. Tai siis tokihan RC kiihtyy ja kulkeekin, jos kuljettaja niin käskee, mutta sporttiajossa meno on kuitenkin kaikesta huolimatta enemmän väkinäistä kuin luonnollista.Sisustaltaan RC on hyvin viimeistelty ja miellyttävä, vaikkakin takaistuimen paras käyttökelpoisuus rajoittuu ymmärrettävästi lähinnä kauppakasseihin ja pikkulasten tilapäiskyydityksiin. Myös tavaratila on pienehkö ja lisäksi lastausaukkonsa puolesta ahdas.RC-mallin jo muutaman vuoden mittainen malli-ikä näkyy eniten tietoviihteen ja sen ohjaimien toteutuksessa, jotka eivät ole missään nimessä huonoja, mutta eivät toisaalta edusta enää lajin tämänhetkistä kärkeäkään. Tyylillisesti auto on uskollisen japanilainen eikä sorru esimerkiksi saksalaisten premium-merkkien matkimiseen.Nätti Lexus RC ei siis ole varsinainen urheiluauto. Vähän varakkaamman perheen kauniiksi, mutta tekniikkansa osalta silti järkeväksi tituleerattavaksi kakkosautoksi se on kuitenkin yhä varsin omiaan. Tässä on auto, jonka asettaisin mieluummin näytille autokatokseen kuin tallinovien taakse piiloon.