Koeajo: Uusi Kia Ceed Sportswagon on onnistunut farmariauto – yksi häiritsevä ominaisuus nousee kuitenkin pintaan

Autot

Uusi Kia Ceed Sportswagon on onnistunut farmariauto – yksi häiritsevä ominaisuus nousee silti pintaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

























Kun miltei jokainen automerkki suoltaa katumaastureita, tuntuu piristävältä, että Kia tuo lähes samanaikaisesti kaksi farmarimallia markkinoille.Ei sillä, etteikö Kia olisi täyttänyt oman ruutunsa katumaastureiden tuotannossa, mutta Kia Ceed Sportswagonin perään tehdas esitteli perusfarkkua sulavalinjaisemman Proceedin.Proceedin kuljetusta satamaan pitää vielä hetken odotella. Sitä ennen otimme kotimaassa ajoon Ceed Sportswagonin Business Premium -varustelulla.Auto pohjautuu Ceedin viistoperäiseen malliin, mutta suuremman peräylityksen ansiosta pituutta on tullut reilun kolmen vaaksan verran.Kuten yleensä, katse osuu farmarimallissa peräpäähän. Tavaratilaa onkin siunaantunut reilusti: 625 litraa on ihan toista kuin viistoperän 395 litran lukema.Tavaroiden sijoittelussa verkot, kiskot, tilanjakajat ja koukut auttavat, kuten myös välipohjan alta löytyvät lokerot. Silti pohdintaa saattaa pakatessa aiheuttaa peitteen ja välipohjan välinen mataluus. Myöskään näköesteeksi vedettävän peitteen lukitusmekanismi ei ole kaikkein käyttökelpoisin.Kun siirrytään kohti keulaa, jo silmämääräisesti voi havaita, ettei takaistuimelle asettuville jää jalkatilaa ruhtinaallisesti. Pääntila riittää keskimittaiselle miehen oikein hyvin.Nahkareunustetut kangasistuimet antavat edessä mukavasti tukea. Säädöt lienevät useimmille riittävät.Kojelauta on käytännönläheinen. Näytön alle sirotellut oleellisimmat kytkimet on ratkaisuna onnistunut.Parhaiten varustellussa malliversiossa kovan muovin tunnelmaa on hälvennetty osin pehmeämmillä ratkaisuilla ja tikkauksilla.Koeajoautossa oli 1,4-litrainen, 140-hevosvoimainen bensiinikone seitsemänvaihteisella kaksoiskytkinautomaatilla.Moottorivaihtoehtona Business Premium -varustetasossa on 1,6-litrainen dieselkone manuaalilla tai kaksoiskytkinautomaatilla (136 hv).Liikkeellelähdöissä autolta toivoisi pyyteettömämpää reagointia jo pienillä kierrosnopeuksilla, mutta vauhtiin päästyään kulku on luontevaa ja tarvittaessa ripeää – varsinkin sport-ajomoodissa.Ceed on ensimmäinen Kia, joka yltää autonomisen ajon kakkostasolle. Järjestelmät seuraavat tiemerkintöjä ja pitävät auton kaistallaan sekä mukauttavat menoa edellä kulkevaan liikenteeseen.Kaikki siis hyvin?Ei!Kun maantienopeuksilla mukautuva tasanopeudensäädin kytketään peliin, auto alkaa vaellella kuskin toiveiden vastaisesti hakien alati uutta ajolinjaa kaistamerkintöjen välissä.Kia on tässä kohdin pahasti takamatkalla verrattuna premium-merkkien ratkaisuihin. Tunne on ajettaessa enimmäkseen epämiellyttävä.Liiallisen ohjailun tarve poistuu, kun kaistavahdin, mukautuvan tasanopeudensäätimen ja yhtä lailla mukautuvan kaistallapitoavustimen kytkee pois.Levollisuus ja luottamus palaa saman tien ohjauspyörän ja istuimen väliin.